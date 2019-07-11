Samsun'da arkadaşı tarafından vurulan çocuk yaşamını yitirdi

İddiaya göre, Alparslan Mahallesi'nde gece yarısı bir düğün salonunun önünde Kadir Elagöz (17) ile R.Ş. (17) şakalaşmaya başladı. Bu sırada R.Ş'nin elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu göğsünden vurulan Elagöz, ağır yaralandı.
R.Ş'nin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elagöz, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Elagöz'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.
Bafra Emniyet Müdürlüğü Çocuk ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arkadaşıyla hastaneye gelen R.Ş. ile olay anında yanlarında bulunan 5 arkadaşını gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. R.Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.