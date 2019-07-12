S-400'ler Türkiye'de

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatı başladı. Üç aşamada yapılacak teslimatın ilk parçaları bugün geldi. Milli Savunma Bakanlığı teslimata ilişkin görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı" denildi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN S-400 AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün gerçekleşen ilk S-400 teslimatına ilişkin açıklama yaptı.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

S-400 ile ilgili söylüyoruz. Bitmiş bir anlaşma, süreç devam ediyor. Biz bu işleri koordine ediyoruz. Uçak izni, personel izni süreçleri de devam ediyor. MSB de gerekli açıklamayı yaptı. Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek.

RADAR SİSTEMİ DE GELDİ

İlk sevkiyatta sadece füze ve rampa parçalarının gelmesi bekleniyordu. Radar sistemi ise kurulumun ardından gelecekti. Ancak Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ardından yürütülen yoğun diplomasi trafiği sonucu S-400'ün radar sisteminin de getirildiği öğrenildi.

NEREYE KURULACAKLAR?

Radarların 600 kilometreye kadar tarama yapabildiği, füze menzilinin de 400 kilometre olduğu sistem için Rusya'dan 28 Hazran'da 9 kişilik bir heyet gelmişti. 60 kişilik bir heyet daha bekleniyor. Sistemin

kurulacağı yer konusunda da çalışmaların ilk ilde yoğunlaştığı belirtilyor. TSK'nın bu konuda bir hafta içinde bir karar vermesi beklenirken sistemin 10 Eylül'e kadar faal hale geterelmesinin planlandığı öğrenildi.

RUSYA'DAN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ UÇAK DA GELDİ

Öte yandan ilkinden 2 saat sonra Rusya'dan gelen ikinci uçak, bundan yaklaşık yarım saat sonra da üçüncü uçak Mürted Üssü'ne indi.

TASS, S-400 İÇİN FÜZELER YAZ SONUNDA GELECEK

Rus haber ajansı TASS, S-400 için füzelerin yaz sonunda gemi ile gönderilmesinin beklendiğini bildirdi. Türkiye'ye yapılan teslimatta 120 adet güdümlü füze de bulunacağı açıklandı.

S-400’LERİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Şu anda dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, Rusya’nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladığı füze savunma sisteminin dördüncü neslini temsil ediyor.

S-400’ün geliştirilmesine 1993 yılında başlandı. Ancak, özellikle Soğuk Savaş sonrası savunma sanayine uygulanan bütçe kesintileri nedeniyle tamamlanması oldukça uzun zaman aldı ve ancak yeni bir teknoloji olarak değil, eski sistemin devamı olarak geliştirilebildi.

Bu nedenle mevcut sistemde kullanılan teknolojinin yüzde 70 ile 80’i bir önceki model olan S-300’den alındı. Bunlar arasında füze depolama sandıkları, fırlatma rampaları ve radarlar bulunuyor.

Sistemin testlerine 1999 sonunda başlandı ve 2007 yılında faaliyete alındı.

Bu sistem, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem seyir (cruise) hem de balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre.

Ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eşzamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip.

Sistemin içinde yer alan bir füzenin ağırlığı 1,8 ton, uzunluğu sekiz metre ve çapı da yaklaşık 50 santimetre. Ayrıca 145 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabiliyor.