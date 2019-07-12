Bu domatesleri gören şaşırıyor!

Mezitli Belediyesi Gönüllüleri Sebze Üretim Alanında, Mersin özelinde bir ilk gerçekleştirildi. Gönüllü olarak belediye bahçesinde sebze yetiştiren Emekli Deniz Astsubayı Salman Kalender, kökeni Güney Amerika’nın Galapagos Adaları olan, Türkiye ve dünyada ender olarak yetiştirilen siyah domates üretmeyi başardı. Göz alıcı parlak siyah renkte ve salkım salkım domatesler, şimdilik Mezitli Belediyesi Aşevine gönderiliyor. Yurt dışından getirttiği tohumlarla siyah domates yetiştirmeyi başaran ve ürünlerini de bu sezonda almaya başlayan Kalender’in yeni hedefi ise siyah domates tohumu elde etmek.



“Mersinliler ilk kez siyah domates görecek”

Sebze üretim alanında salkım salkım ve parlak siyah renkte domatesleri inceleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Mezitli Belediyesi Gönüllüleri Sebze Üretim Alanının, sadece iki emekli gönüllünün emek verdiği bir alan olduğunu söyledi. Belediye olarak gönüllülere sadece arsayı verdiklerini belirten Tarhan, “Onlar da bizden hiçbir şey beklemeden her türlü sebzeyi üretiyorlar, değişiklikler yapıyorlar. Buranın en önemli özelliklerinden biri de organik sebze üretilmesi. Bir başka özelliği de Türkiye’de hiç olmayan, burada üretilen sebzelerin belediye aşevine gitmesi. Oradan da yoksul ailelerin evlerine yemek olarak dönüşüm sağlıyoruz. Bir taraftan gönüllü arkadaşlarımız, bir taraftan tarıma önem veriyoruz, kent içerisinde böyle bir faaliyet yapılıyor, bir taraftan da bu ürünler yoksul vatandaşlarımıza yemek olarak gidiyor” şeklinde konuştu.

Gönüllülerin son olarak siyah domates üretimi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Tarhan, “Gönüllülerimiz, tohumdan elde edilen fidelerle siyah domates ürettiler. Mersinlilerin de ilk kez bu siyah domatesi görecekler ve kahvaltılarında, yemeklerinde kullanabilecekler” diye konuştu.