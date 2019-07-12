Şırnak'taki terör saldırısına 9 gözaltı

Cizre ilçesinde 4 bekçinin yaralandığı saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı
AA
Yayınlanma tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma, 14:09

[Haber görseli]Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'li teröristlerce düzenlenen ve 4 bekçinin yaralandığı saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, İdil Caddesi'nde PKK'li teröristlerce bankın altına konulan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 4 bekçinin yaralandığı saldırının ardından operasyon başlatıldı.

Saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 9 kişi belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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