Şırnak'taki terör saldırısına 9 gözaltı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'li teröristlerce düzenlenen ve 4 bekçinin yaralandığı saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, İdil Caddesi'nde PKK'li teröristlerce bankın altına konulan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 4 bekçinin yaralandığı saldırının ardından operasyon başlatıldı.
Saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 9 kişi belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.