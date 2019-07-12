Annesine sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı

Sakarya'da yaşayan kız çocuğu, akşam yemeğinde annesine, "Senin babandan sakladığın bir sır var mı?" diye sordu. Anne de kızına "Babaya karşı sır olmaz. Her şeyi anlatmalısın" yanıtını verdi. Bunun üzerine küçük kız, kuzeni ile aralarında sır olduğunu söyledi. Küçük kız, aynı mahallede yaşayan amcasının oğlunun, oyun oynamaya bahanesiyle kendisini odaya götürüp, cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Küçük kız, bu olayın defalarca yaşandığını belirtti.

Çocuğunun söyledikleriyle şok yaşayan anne, "Sana bu şekilde başka dokunan oldu mu?" diye sorunca küçük kız, başka olayı anlattı. Aynı mahallede oturdukları babaannesinin komşusu D.Ş.'ye, bayramda şeker almaya gittiğinde, kendisine istismarda bulunduğunu söyleyen küçük kız, babaannesine gittikleri başka zaman da adamın kendisini evin arkasındaki ormanlığa götürerek, yine istismarda bulunduğunu anlattı. Olaylarla ilgili küçük kızın ailesi, polise gidip, şikayette bulundu.

Birine tutuklanma, diğerine adli kontrol

8 yaşında küçük kızın psikolog eşliğinde ifadesi alındı. D.Ş. ve 14 yaşında amcasının oğlu ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen D.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, amcasının oğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.