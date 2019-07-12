9 üst düzey hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı

HSK'dan yapılan açıklama şöyle: "HSK Genel kurulu'nca yapılan değerlendirmeler sonucunda; çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümelerinden yararlanan kişilerin anlatımları nazara alınarak FETÖ Terör Örgütü'ne iltisak, irtibat ve münasebetlerinin bulunduğu kanaatine ulaşılan 9 ilk derece hakim ve savcısı HSK 2. Dairesi'nin bugünkü olağanüstü toplantısından 2801 SL 77 Maddesi uyarınca görevlerinden uzaklaştırılmıştır."