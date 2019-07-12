Çanakkale'de maden ocağı için 195 bin ağacı katlettiler

TEMA Vakfı araştırmasına göre 45 bin olarak planlana ağaç kesimi sayısının 195 bine ulaştığı ifade edildi. Kentin tek su kaynağı, Kaz Dağları'nın dereleri, yer altı suları, tarım alanları kirlilik; ormanlar ve nadir bitkiler ise yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. TEMA Vakfı, madende 20 bin ton siyanür kullanılacağını ve siyanürle birlikte arsenik gibi birçok ağır metalin ortaya çıkacağına dikkat çekti. Çevre örgütleri 19 Temmuz'da Çanakkale İskele Meydanı'nda saat 18.30'da düzenlenecek mitinge çağrı yapıyor.

Evrensel'den Seçkin Sağlam'ın haberine göre: Kanadalı Alamos Gold'un yerli taşeronu Doğu Biga Madencilik A.Ş'nin Çanakkale'nin tek içme ve sulama havzası olan Atikhisar Havzası'nda yaptığı orman katliamı tespit edildi. TEMA Vakfı tarafından yapılan araştırmada Çevresel Etki Değerlendirme Raporunda belirtilen ağaç kesiminin dört katına çıktığı ifade edildi. Bölgenin yukarıdan çekilen fotoğrafları da ağaç katliamının durumu gözler önüne serdi.

TEMA Vakfı ağaç katliamının durdurulması noktasında internet üzerinden imza kampanyasına başlattı. Çevre örgütleri de 19 Temmuz'da Çanakkale İskele Meydanı'nda saat 18.30'da düzenleyecekleri çevre mitingine çağrı yapıyor. Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi ile Ege ve Marmara Belediyeler Birliği öncülüğünde 19 Temmuz'da düzenlenecek mitinge, Çanakkale'de çevre örgütleri ve duyarlı halkın yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

NELERE KIYDILAR?

TEMA Vakfı, "Nelere kıydılar?" başlıklı açıklamasında, "Çanakkale Kirazlı'da Siyanürlü Altın Madeni alanının yüzde 98,7'si orman alanında bulunuyor. Bölgede 18 memeli, 41 kuş, 10 sürüngen ve 117 böcek türü yaşıyor. Orman 283 farklı bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Proje alanında tespit edilen türlerin 7'si dünyada sadece Türkiye'de yaşıyor" denildi.

195 BİN AĞACI KATLETTİLER

Kirazlı'da belirtilenin 4 katı ağaç kesildiğine dikkat çeken TEMA Vakfı, "Kirazlı Altın Madeni'nde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna aykırı işlem yapılıyor, işletme durdurulsun. Şimdi değilse ne zaman? Hepimizin en azından bir kere de olsa görmek istediği veya yerleşmek için hayalini kurduğu oksijen deposu Kaz Dağları varlığını koruyabilmek için desteğini bekliyor. Kirazlı Altın Madeni Projesi, Mart 2019'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan inşaat faaliyetlerine başlamak için işletme iznini aldı. Projenin ilk aşamaları proje alanındaki ormanların ve diğer bitki örtüsünün ortadan kaldırılması ve 45 bin 650 ağacın kesilmesi olarak planlanmıştı. Haziran ayının ortasında yapılan tıraşlama ile maalesef ormanlarda büyük bir yara açıldı. Uydu görüntüleri üzerinde yaptığımız incelemeler, maden sahası ve yol bağlantıları için yaklaşık 195 bin adet ağacın kesildiğini ortaya koyuyor. Buna göre ÇED raporunda belirtilenden 4 kat daha fazla ağaç kesimi yapıldı" dedi.

180 BİN İNSANIN TEK SU KAYNAĞI!

TEMA açıklamasında Kirazlı Altın Madeni sahasının kentin tek içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı su toplama havzasında bulunduğunu ifade ederek, internet üzerinden başlatılan imza kampanyasına değinildi. Çanakkale Valiliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ÇED'e aykırı olarak kesilen ağaç sayısını tespit etmelerini ve ÇED'e aykırı ilerleyen işletmeyi durdurmaları çağrısı yapıldı:

Çağrıda şu ifadelere yer verildi:

"Kirazlı Siyanürlü Altın İşletmesi faaliyete geçmek için geri sayıma başladı. Çanakkale merkeze 30 km uzaklıkta olan maden alanı aynı zamanda 180 bin insanın tek su kaynağı olan Atikhisar Barajı ile aynı su havzasında yer alıyor. Kaz Dağları'nın kuzey yamacında, meşe, çam ormanları ile birlikte dünyada sadece Türkiye'de yaşayan 7 bitki türünün yaşam alanı üzerine kurulması planlanan maden projesi hayata geçtiğinde 20 bin ton siyanür kullanacak ve siyanürle birlikte arsenik gibi birçok ağır metal ortaya çıkacak. Bütün bir kentin tek su kaynağı, Kaz Dağları'nın dereleri, yer altı suları, tarım alanları kirlilik; ormanları ve nadir bitkileri ise yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Çanakkale'nin doğasına ve tüm canlılarına sahip çıkmak için sen de imzala #KazDağlarıHepimizin."

19 TEMMUZ'DA DÜZENLENECEK MİTİNGE KATILIM ÇAĞRISI

Çan Çevre Derneği Başkanı Hamza Yıldız ise "19 Temmuz'da Çanakkale Kent Konseyi, Ege ve Marmara Belediyeler Birliği öncülüğünde düzenlenecek miting ve etkinliklerle Kirazlı'daki altıncıların orman katliamını ve su kaynaklarımıza tehdidini protesto edeceğiz. Var mısınız, Yok musunuz? Bütün mesele bu. Biz Çan ve Çanakkale için her zaman varız. Mucize yoktur, mücadele vardır. Kaz Dağlarının binlerce yıl süren ve çocuklarımıza bırakacağımız bereketi bize yeter" dedi. Miting, 19 Temmuz'da Çanakkale İskele Meydanı'nda saat 18.30'da başlayacak.