Ordu'da S-400 paniği! Başkan açıklama yaptı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, sosyal paylaşım sitelerinde yayımlanan, 'S-400'ler gelmek üzereyken, menzil dışı kalan, Türkiye'de korunamayan tek bölge Ordu' yazılı görselle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı açıklamada Güler, "Kamuoyunda, 'Ordu, S-400'lerin kapsama alanı dışında kaldı. Ordu'yu savunmayacak' tarzında görselle birlikte bir bilgi dolaşıyor. O görsel temsili olarak yapılmış arkadaşlar, panik yapmayın. Ayrıca S-400'ler Ordu'yu korumasa bile biz memleketimizi koruruz" dedi.