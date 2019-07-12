Ordu'da S-400 paniği! Başkan açıklama yaptı

ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, sosyal medyada paylaşılan, 'S-400'lerle Türkiye'de korunmayan tek bölge Ordu' yazılı görselle ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından Ordululara seslenen Güler, "O görsel temsili olarak yapılmış, panik yapmayın" dedi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma, 16:33

[Haber görseli]Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, sosyal paylaşım sitelerinde yayımlanan, 'S-400'ler gelmek üzereyken, menzil dışı kalan, Türkiye'de korunamayan tek bölge Ordu' yazılı görselle ilgili açıklama yaptı.

[Haber görseli]

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı açıklamada Güler, "Kamuoyunda, 'Ordu, S-400'lerin kapsama alanı dışında kaldı. Ordu'yu savunmayacak' tarzında görselle birlikte bir bilgi dolaşıyor. O görsel temsili olarak yapılmış arkadaşlar, panik yapmayın. Ayrıca S-400'ler Ordu'yu korumasa bile biz memleketimizi koruruz" dedi.

[Haber görseli]

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