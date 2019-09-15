KYK borcu olanlar dikkat! Bakandan yanıt geldi

Üniversiteyi bitirdikten iki yıl sonra geri ödemesi yapılması zorunlu olan ancak iş bulamayan üniversite mezunlarının ödemekte güçlük çektiği Kredi Yurtlar Kurumu borçlarıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama geldi. Bakan Kasapoğlu, gençlerin sigortalı iş bulana kadar başvuru yaparak bu borcu erteleyebileceğini duyurdu.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına yöneltilen soru önergesine verilen cevapta şu bilgi verildi:

“Bakanlığımızdan öğrenim kredisi almış olan öğrencinin borcunu, öğrenim gördüğü okulun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl (öğrencinin lisansüstü eğitim görmesi halinde dört yıl) sonra başlamak üzere kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde ödemesi gerekmektedir. Öğrenim kredisi alan öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar kredi borcunu ödeme zorunluluğu bulunmamakta olup sigortalı bir işe girene kadar da borcunu erteleme imkânı mevcuttur. Vatani görevini yerine getirmekte olan borçlularımızın kredi borçları da durumlarını belgelendirmeleri halinde askerlik sürelerince ertelenmektedir”

Koncuk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kasapoğlu'nun kredi çeken öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar kredi borcunu ödeme zorunluluğu bulunmamakta olup, sigortalı bir işe girene kadar borcunu erteleme imkanı mevcuttur, ifadesi kredi borcu bulunan, ödeme zorluğu içinde işsiz gençlerimiz açısından çok önemlidir. Bu durumda, sigortalı bir işe girmemiş olan, işsiz kredi borçlusu gençlerimizin durumunun KYK'ya bildirilmeleri önemlidir” diyerek, borçlu olan işsiz gençlerin gerekli müracaatları yapması gerektiğini belirtti. (Sözcü)