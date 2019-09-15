Bulmaca gibi kayyım ataması: Kayyımının yerine kayyım olarak atandı

Erzurum’un Hınıs ilçesi Ziraat Odası Başkanı Abdulsamet Demir, bir proje kapsamında yurt dışına gönderilen ve geri dönmeyen 5 çiftçinin terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından görevinden alınmıştı.

GÖREVDEN ALINDIĞI KOLTUĞA KAYYUM OLARAK ATANDI

Görevden el çektirilen ve hakkında soruşturma başlatılan Demir’in yerine ise kayyım olarak Karayazı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Latif Maskan ile Karaçoban Ziraat Odası Başkanı Sabrullah Gündüz’ün atanmasına karar verildi. Abdulsamet Demir, hakkında verilen takipsizlik kararının ardından ise görevden alınan ikinci kayyım Sabrullah Gündüz’ün yerine kayyım olarak atandı.

"NEDEN SEÇİME GİDİLMİYOR"

6964 Sayılı Ziraat Odaları Ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu‘nun 7. maddesi kapsamında her 4 yılda bir Aralık ayında seçim yapılması gerekirken; görev süresi çoktan dolan Demir’in "kayyım yöntemiyle" yeniden koltuğuna oturması ve odanın seçime gitmemesi tartışma konusu oldu. Konuyu soru önergesi yoluyla TBMM gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan seçimlerin by-pass edilmek istendiğini savundu.

Delegelerin iradesinin görmezden gelinerek Hınıs Ziraat Odası’nın seçime gitmemesinin ve "kayyımlı" atamanın gerekçelerini sorgulayan Tanal, “Hınıs Ziraat Odası Başkanlığı’na sırayla yönetmesi için Mehmet Latif Maskan ve Sadullah Gündüz kayyum olarak atanmışken; hakkındaki suç isnadı nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Abdulsamet Demir, hakkında verilen yargı kararından sonra hangi hukuki gerekçe ile görevden uzaklaştırıldığı meslek örgütüne kendisinin yerine kayyum olarak atanmıştır” diye sordu. (Odatv)