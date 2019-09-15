Diyarbakır’daki terör saldırısıyla ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Geçtiğimiz günlerde, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında, teröristler tarafından yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili hakkında yakalama kararı verilen M.E.A., Uzunova Köyü Sivrice Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri süren M.E.A'nın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde HDP tarafından Kulp Belediye Başkan adayı olarak gösterildiği ancak adaylığının İlçe Seçim Kurulunca kabul edilmediği öne sürüldü.

'BELEDİYEYE AİT ARACIN OLAY YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜ' İDDİASI

Kulp Cumhuriyet Başsavcılığı'nın saldırının ardından başlattığı soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce Kulp Belediyesi'ne ait aracın görüldüğü iddiası üzerine HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman ve HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş da gözaltına alınmıştı. Söz konusu 3 kişinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.