AKP'ye yakın isimler birbirlerine girdi: İspatlamayan şerefsizdir!

Hükümete yakın Star gazetesi yazarı Ersoy Dede ise, bugünkü köşesinde, "Canan Güzellemesi'nin dayanılmaz hafifliği" başlıklı bir yazı kaleme alarak, Özlem Albayrak'ı hedef aldı.
Dede, Kaftancıoğlu yazısı yayımlanmadığı için Yeni Şafak'tan ayrılan Özlem Albayrak'ın İstanbul Büyükşehir (İBB) personeli olduğunu yazdı.
Sabah yazarı Hilal Kaplan bu yazıyı paylaşarak, "Kaftancıoğlu’nu savunmak adına gazetesinden ayrılan Özlem Albayrak, yazarlığın geçim kapısından fazlası olduğunu söyleyip ayrılmştı. Meğer yıllardır kadrosu İBBye bağlı olan BİMTAŞ Şirketi personeliymiş Ayrıca İBB olanaklarıyla ABDye dil eğitime de gitmiş" ifadelerini kullandı.
ÖZLEM ALBAYRAK: İSPATLAMAYAN ŞEREFSİZDİR!
Kaplan'a yanıt veren Albayrak ise, "İletişim mezunu, sosyoloji yüksek lisanslı, doktorasını bitrmek üzere olan, dil bilen birisinin, 4 bin 500 tl maaşla bir kurumda çalışması çok tuhafmış. Ne ihale aldım, ne danışmanlık yaptım, ne genel müdür oldum. Yalıda oturup hükümet kurup hükümet yıkan birine çok gelmiş!
HİLAL KAPLAN: HODRİ MEYDAN
Albayrak'a tekrar yanıt veren Kaplan ise, "Gerçekler ortaya çıkınca CVsini sıralamış hanımefendi, ben aynı görgüsüzlüğü yapmam. Ama talebimdir: İBB kendisinden nemalanmış ne kadar yandaş/candaş gazeteci varsa açıklasın. Kim nerden nemalanıyor, hangi yazıyı hangi saikle yazıyor; bilmek okurumuzun hakkıdır. Hodri meydan!" dedi.
İletişim mezunu, sosyoloji yüksek lisanslı, doktorasını bitrmek üzere olan, dil bilen birisinin, 4 bin 500 tl maaşla bir kurumda çalışması çok tuhafmış. Ne ihale aldım, ne danışmanlık yaptım, ne genel müdür oldum. Yalıda oturup hükümet kurup hükümet yıkan birine çok gelmiş! https://t.co/wYyQjRPrMw— Özlem Albayrak (@ozlem_albayrak) September 15, 2019
Tartışmaya Cemile Bayraktar da katıldı. Bayraktar, "Özlem Albayrak, hem lisanı münasiple yazıp, hem kimsenin “adamı” olmayan, çalıştığı yerden ayrılırken dahi bunu vurdu kırdıya getirmeyen, dün söylediğini bugün yalanlamayan, doktorasını bitirmek üzere olan, onun yerinde olanların 4500 maaşla asla çalışmayacağı işte de çalışan biri" dedi.
Ersoy Dede'nin yazısı ise şu şekilde:
"Özlem Albayrak yazısını yayınlamadığı için Yeni Şafak’tan ayrıldı. O yayınlanmayan yazıyı da twitter’da paylaştı. Bu tavrıyla da Yeni Şafak’ı hedefe oturtarak linç ettirdi. Enteresan. Özlem Albayrak gazeteci kimliğinin dışında aynı zamanda kadrosu İBB’ye bağlı olan BİMTAŞ Şirketinin de personelidir... Halen dış görevle Kültür Daire Başkanlığı’na bağlı Tuzla Kültür Merkezi’nde görevli... İBB’nin olanaklarıyla 1 yıl ABD’ye dil eğitimine bile gitti. Ne enteresan değil mi? Neyse, gün oldu devran döndü İBB yönetimi CHP’ye geçti.İmamoğlu seçim sürecinde AK Parti’nin yanında tavır ortaya koymuş personeli bir cadı avı ile fişleyip kovmaya başlayınca acaba Özlem Albayrak da bu furyadan etkilenir mi baktık biz de endişeyle. Zira her kritik olayda Erdoğan’ın yanında pozisyon almış, AK Parti lehine kalem oynatmış bir yazardı. İmamoğlu ne kadar ‘Reisçi’ varsa kapının önüne koydu malum. Korktuğumuz olmadı. Ancak bu süreçte Özlem Albayrak’tan da İBB’deki işçi kıyımına ses verip “yeter artık” demesi beklenirdi. Oysa o tuttu Canan Kaftancıoğlu’nu savunan bir yazı kaleme aldı. İlginç değil mi? Peki, ilkeli duruşunu sürdürüp İBB’den de ayrılır mı acaba? Aksi halde, belediyeden kovulmamak için Canan güzellemesi yaptı eleştirisine muhatap olabilir. Benim tanıdığım Özlem Albayrak önce İBB’den istifa eder, ardından Saraçhane’deki işçilerle direnişe katılır peşinden bir de Diyarbakır’a evlat nöbetine gider. Henüz istifa ettiğini duymadık. Belki de etmiştir. O zaman tüm bu yazdıklarımı geri alır özür de dilerim. Göreceğiz...