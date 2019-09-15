AKP'ye yakın isimler birbirlerine girdi: İspatlamayan şerefsizdir!

Hükümete yakın Star gazetesi yazarı Ersoy Dede ise, bugünkü köşesinde, "Canan Güzellemesi'nin dayanılmaz hafifliği" başlıklı bir yazı kaleme alarak, Özlem Albayrak'ı hedef aldı.

Dede, Kaftancıoğlu yazısı yayımlanmadığı için Yeni Şafak'tan ayrılan Özlem Albayrak'ın İstanbul Büyükşehir (İBB) personeli olduğunu yazdı.

Sabah yazarı Hilal Kaplan bu yazıyı paylaşarak, "Kaftancıoğlu’nu savunmak adına gazetesinden ayrılan Özlem Albayrak, yazarlığın geçim kapısından fazlası olduğunu söyleyip ayrılmştı. Meğer yıllardır kadrosu İBBye bağlı olan BİMTAŞ Şirketi personeliymiş Ayrıca İBB olanaklarıyla ABDye dil eğitime de gitmiş" ifadelerini kullandı.

ÖZLEM ALBAYRAK: İSPATLAMAYAN ŞEREFSİZDİR!

Kaplan'a yanıt veren Albayrak ise, "İletişim mezunu, sosyoloji yüksek lisanslı, doktorasını bitrmek üzere olan, dil bilen birisinin, 4 bin 500 tl maaşla bir kurumda çalışması çok tuhafmış. Ne ihale aldım, ne danışmanlık yaptım, ne genel müdür oldum. Yalıda oturup hükümet kurup hükümet yıkan birine çok gelmiş!

İBB çalışanı olduğumu hiçbir zaman kimseden saklamadım, gazetenin de bilgisi dahilindeydi. Gazeteye dışardan yazı gönderiyordum. Belediye’den burs alıp ABD’ye gittiğimi ispatlamayan ise şerefsizdir." mesajını paylaştı.

HİLAL KAPLAN: HODRİ MEYDAN

Albayrak'a tekrar yanıt veren Kaplan ise, "Gerçekler ortaya çıkınca CVsini sıralamış hanımefendi, ben aynı görgüsüzlüğü yapmam. Ama talebimdir: İBB kendisinden nemalanmış ne kadar yandaş/candaş gazeteci varsa açıklasın. Kim nerden nemalanıyor, hangi yazıyı hangi saikle yazıyor; bilmek okurumuzun hakkıdır. Hodri meydan!" dedi.

İletişim mezunu, sosyoloji yüksek lisanslı, doktorasını bitrmek üzere olan, dil bilen birisinin, 4 bin 500 tl maaşla bir kurumda çalışması çok tuhafmış. Ne ihale aldım, ne danışmanlık yaptım, ne genel müdür oldum. Yalıda oturup hükümet kurup hükümet yıkan birine çok gelmiş! https://t.co/wYyQjRPrMw — Özlem Albayrak (@ozlem_albayrak) September 15, 2019

Tartışmaya Cemile Bayraktar da katıldı. Bayraktar, "Özlem Albayrak, hem lisanı münasiple yazıp, hem kimsenin “adamı” olmayan, çalıştığı yerden ayrılırken dahi bunu vurdu kırdıya getirmeyen, dün söylediğini bugün yalanlamayan, doktorasını bitirmek üzere olan, onun yerinde olanların 4500 maaşla asla çalışmayacağı işte de çalışan biri" dedi.