Gökhan Özoğuz: A Haber'i şikayet edeceğim

Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz sosyal medyadan "PKK orman yakar, diğeri altın arar" diye yazarak Kaz Dağları'nda altın aranmasına tepki gösterdi. A Haber bu paylaşımı 'Gökhan Özoğuz devletle PKK’yı bir tuttu' başlığıyla haber yaptı.

Habere tepki gösteren Özoğuz "A Haberi bu haberinden dolayı şikayet edicem ama nasıl bilen var mı?" dedi.

Özoğuz paylaşımında şunları kaydetti: