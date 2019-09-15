Gökhan Özoğuz: A Haber'i şikayet edeceğim

Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz sosyal medyadan "PKK orman yakar, diğeri altın arar" diye yazarak Kaz Dağları'nda altın aranmasına tepki gösterdi. A Haber bu paylaşımı 'Gökhan Özoğuz devletle PKK’yı bir tuttu' başlığıyla haber yaptı.
Habere tepki gösteren Özoğuz "A Haberi bu haberinden dolayı şikayet edicem ama nasıl bilen var mı?" dedi.
Özoğuz paylaşımında şunları kaydetti:
“Ülke ile alakalı bir şeylere hassasiyet göstermek ne kadar zor artık. Organize bir ekip Saçma işine geldiği gibi çarpıtıp amacından şaşırtıyor, ondan sonra ne hassasiyet gösterdiğin konu kalıyor ne bir şey. Bir de olmadığın bir kişi ilan ediyorlar. Hadi ordan! Bu nasıl bir dönem yahu! Kale bile alınmaz da işte. Bunlar devletimizle milletimizle aramızdaki muhabbeti nereden bilecekler! Yaptıkları yalan haberlerle ne bizim vatanımıza olan sadakatimizi, ne de sevgimizi kirletebilirler. İçlerinde gerçekten inançlı birileri varsa, yalanın günah olduğunu hatırlatsın! A Haber’i bu haberinden dolayı şikayet edeceğim ama nasıl, bilen var mı?”