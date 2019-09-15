Hrant Dink Ödülleri sahiplerini buldu

Sunuculuğunu Ece Dizdar’ın yaptığı törende ilk olarak Maral Ataman, ‘Yerezank/Rüya’ şarkısını Hrant Çizmeciyan ve öğrencileri ile birlikte seslendirdi. Törenin açılış konuşmasını yapan iş insanı ve sivil toplum gönüllüsü İbrahim Betil, yüzlerce gazeteci, siyasetçi ve insan hakları savunucusunun haksız yere cezavinde olduğunu vurgulayarak, “Osman Kavala’nın suçu nedir?” diye sorması uzun süre alkışlandı.

11. Uluslararası Hrant Dink Ödülü jürisi arasında Ercan Kesal, Rakel Dink’in de bulunduğu 12 kişi bu yıl ki yurt dışı ödülünü Hindistan’da yoksul, kadın ve çocuk hakları için çalışan Agnes Kharshiing’e verdi. Kharshiing törende, “Dünyaya barışı getirmek için çocukların içinin korkuyla değil sevgiyle dolması için birlikte yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki. Halk sesini yükseltmeye başlamalı; korunmasızlara yardım etmeli, insan hakları ihlal edildiğinde onlara destek olmalı. İnsanlık, nefreti ancak bu şekilde alt edebilir” açıklamasında bulundu.

Ödül Türkiye'den ise, kadın emeğini ve şiddet görmüş kadınları güçlendirmek için çalışan Nebahat Akkoç’a verildi. Akkoç törende, “Bu ödülü tüm bedelleri göze alarak şiddete karşı durmaya çalışan, kendi şiddetleri ile baş ederken geliştirdikleri yöntemlerle yeni bir dünya hayal etmemizi mümkün kılan tüm kadınlar adına alıyorum” dedi.

Törende ‘2019’un ilham veren kişi ve kurumları’ sıralandı.

Listede uluslararası birçok kurum ve kişinin yanında Türkiye’den, kötü çalışma koşulları ve iş cinayetlerine karşı eylem yapan 3. havalimanı işçileri, Kaz Dağları mücadelesi yürüten yurttaşlar, Tekirdağ Pınarça’da kömürlü termik santral projesine karşı çıkan beş kadının önderliğindeki grup ve Diyarbakır’da yıkılan mahallelerde drama, müzik, fotoğraf ve oyun atölyeleri düzenleyen Rengarenk Umutlar Derneği’nin de aralarında bulunduğu birçok kişi ile kurumun yaptıkları çalışmalar sahneye sinevizyonla gösterildi. Ardından sahneye Büyük Ev Ablukada çıktı.

Törende, “Hrant Dink’in sahiplendiği ve hakkında farkındalık yaratmaya çalıştığı değerleri geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor” denilerek Agos Gazetesi’nin bulunduğu binanın 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’na dönüştürüldüğü ilan edildi.

Her yıl, Türkiye ve yurtdışından 2 kurum veya kişiye ödül veriliyor.