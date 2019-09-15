Çorlu tren faciasında evladını yitiren Mısra Öz Sel’den AKP’li Ünal’a tepki

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, sosyal medya hesabından, HDP önünde oturma eylemi yapan annelere destek çıktı. Twitter hesabından, “Bir anne feryat ettiği zaman herkesin o feryadı duyması gerekir” başlıklı bir video paylaşan Ünal, “Annenin feryadının etniği, siyasi, dini tarafı olmaz. Anne annedir. Annenin Türkü, Kürdü, Ermenisi, Fransızı, İngilizi olmaz. Annenin Alevisi, Sünnisi olmaz. Bir anne feryat ettiği zaman herkesin o feryadı duyması gerekir. Çünkü ana yüreği hiçbir şeye benzemez” ifadelerini kullandı.

‘Acıları kullanmayın’

Mısra Öz Sel ise Ünal’ın paylaşımına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sel, “Bu çocuklardan ve biz annelerinden haberiniz var mı? 8 Temmuz’da devrilen 288 ton ağırlığındaki trenin altında kalan, 28 kg. olan oğlum Oğuz Arda’dan haberiniz var mı? 7’si çocuk, 25 insanın öldüğünden? Bir tek tutuklu olmadığından? Acılarla tribünlere oynamayın. Acıları kullanmayın” diye yazdı.

‘Bir gün aradınız mı?’

Sel, Diyarbakır’a giderek oturma eylemine katılan şarkıcı Gülben Ergen’e de tepki gösterdi. Sel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Anneler çocuklarından ayrı kalmasın. Çocuklarından ayrı düşürülen tüm annelerin biz daima yanlarındayız da siz Gülben Ergen siyasete göre annelerin yanında olmayınız. Hangi gün yanımızda oldunuz? Üstelik oğlum ile oğlunuz aynı takımda top oynuyordu. Bir gün aradınız mı” diye yazdı. Sel, bir diğer paylaşımında ise tren katliamında hayatını kaybeden 7 çocuğun fotoğraflarını paylaşarak “Bunlar çocuk değil mi? Toprağın altında! Biz anne değil miyiz? Tüm duyarlı sanatçıların sesi çıktı da siz neredeydiniz bunca zaman” ifadelerini kullandı.

Ergen’den yanıt

Ergen de konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tren faciası sonrasında yaptığı açıklamanın haberini paylaşan Ergen, “8 Temmuz 2018 tanımadan, bilmeden yazmışım, paylaşmışım, sabır dilemişim. Yine dilerim, hep dilerim” diye yazdı.