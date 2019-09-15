Hedef gösterilen ilahiyatçıdan ‘ihraç’ açıklaması

Sonucun önceden belli olduğunu kaydeden Kılıç, “Bilinsin ki ben bütün eğitimcilik yaşamımda laikliğe, Cumhuriyete, Atatürk devrimlerine ve temel insan haklarına bağlılık göstererek görevimi yapmaya gayret ettim. Yaşadıklarımı tarihin ve halkın vicdanına sunuyor ve her şeye karşın yaşasın Atatürk Cumhuriyeti diyorum” dedi.

Daha önce din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu olmasına ve ders müfredatına eleştiri getirmenin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla hakında soruşturma başlatıldığını söyleyen Kılıç, “İki kez ‘kademe ilerlemesini durdurma’ cezası aldım. Ardından bir kez daha aynı ceza ile fiilen ihraç edilme noktasına getirildim. Mayıs ayında ise yönetmelik gereği göreve iade edildim. Ancak gelinen süreçte kesin olarak ihraç edeceklerini düşünüyorum” dedi. Atatürk Cumhuriyeti’ni savunmaya devam edeceğini kaydeden Kılıç, “MEB, deyim yerindeyse beni aç timsahların önüne attı. Üstüne üstlük peş peşe açtığı soruşturmalarla inanılmaz bir mobbing uyguladı” dedi.