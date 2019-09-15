Çorum Müftüsü sendikacıları ihbar etti

Sendika binasında bir açıklama yapan Mustafa Gül, Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı olarak Yürütme Kurulu Üyesi Ali Ekber Beyaz ile sendikal çalışmalar yürütmek amacıyla Mecitözü ilçesine gittiklerini ifade ederek, “Öğleden sonra okulların tatil edildiği, tüm öğretmenlerin Mecitözü Yatılı Bölge Okulunda seminer çalışmasına katılacağını öğrendikten sonra, ilçeye kadar gelmişken hazır öğretmen arkadaşlar da bir arada iken, yeni eğitim öğretim yılı için kendilerine başarı dileklerimizi iletmek istedik. Ancak o sırada odada bulunan ve seminer sunumu için görevlendirilmiş Mecitözü İlçe Müftüsü İsmail Ersoy kesinlikle bunu yapamayacağımızı söyledi” diye konuştu. Müftüye kendilerini engelleme yetkisi olmadığını, sendikal çalışma yapmalarının anayasal hak olduğunu hatırlatığını belirten Gül, seminer yapılan salonda öğretmenlerle tanışırken müftünün çağırdığı polisin kendisini salondan uzaklaştırmaya çalıştığını söyledi.

Gül, yapılanan yasal olmadığını, bir sendika başkanını okuldan çıkarmaya yetkileri olmadığını ifade etmesine karşın müftü Ersoy’un okula polis çağırmasıyla ortamı gerip, provoke ettiğini anlattı. “Bizler fiili, meşru, sendikal mücadele tarihimizde Türkiye’nin en köklü sendikası olarak okullarımızı, işyerlerimizi ziyaret etmek için hiç kimseden izin alacak değiliz. Yasalar bu yetkiyi bize zaten vermiştir” diyen Gül, “Okullar müftülerin değil biz eğitim ve bilim emekçilerinin işyeridir. Hiç kimse bir sendika başkanını, temsilcisini eğitim ve bilim emekçileri ile bir araya gelmesini engelleyemez. Yetkilileri gerekeni yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.