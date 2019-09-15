Aklayan rapor çöpe

Çorlu’da 25 yurttaşın yaşamını yitirdiği, 340 yolcunun da yaralandığı tren kazasında TCDD’yi aklayan bilirkişi raporu yerine yeni rapor hazırlanacak. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, yeni bilirkişi heyetinin TCDD ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’yla hiçbir danışmanlık ya da iş ilişkisi olmayan, objektif ve tarafsız hareket edecek uzman akademisyenlerden oluşturulmasını beklediklerini söyledi.

Çorlu’da 8 Temmuz’da 25 yurttaşın yaşamını yitirmesine, 340 yolcunun yaralanmasına yol açan tren kazasının görüldüğü Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma sonucu yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verildi. CHP’li Aygun, bu kararın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD yönetimine danışmanlık yapan akademisyenlerin yer aldığı eski bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun güvenilir ve objektif olmadığını, kamuoyu vicdanında kabul görmediğini de tescillediğini vurguladı. Aygun, eski bilirkişi heyetinin 2009-2014 yılları arasında TCDD Genel Müdürlüğü’ne danışmanlık hizmeti vermiş, 2012-2014 arasında Trakya Demiryolu Hattı’nın yenileme projesi danışmanlığını ve 2017’de Marmaray Projesi Danışmanlığı’nı yaptığına işaret etti. “Bakanlığa ve TCDD’ye danışmanlık yapan isimlerin objektif rapor hazırlama beklentisini karşılamadığı aşikârdır” diyen Aygun, yeni bilirkişi heyetinin Yıldız Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görev yapan ray uzmanlarından seçileceğini kaydetti. Aygun, yeni heyetin TCDD ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile hiçbir danışmanlık ya da iş ilişkisi olmayan, objektif ve tarafsız hareket edecek uzman akademisyenlerden oluşturulmasını beklediklerini bildirdi.

Yeni heyetin kazaya ilişkin tüm ihmalleri sıralayarak, üst düzey yöneticilerin kazadaki sorumluluğunu ortaya koyan bilimsel bir rapor hazırlamasını talep ettiklerini dile getiren Aygun, şöyle devam etti: “Mahkemede; yargılanan sanıkların ifadeleri TCDD’deki ihmallerin ve bilimsellikten uzak yönetim anlayışının itirafı niteliğindedir. Yargılanan sanıklardan Hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk, Edirne Kapıkule’den Eskişehir’e kadar 250 köprü ve 2 bin 500 menfezden tek başıma sorumlu olduğunu, işçi ve ustasının olmadığını, eski bilirkişi raporunun demiryolu mevzuatıyla uzaktan yakından ilişkisinin bulunmadığını söylemiştir. Çabuk, kazanın olduğu menfez dahil 400 menfezde balast tutucu duvar olmadığını daha önce rapor ettiğini ancak gereğinin yapılmadığını anlatmıştır. Yargılanan sanıklardan Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt’un ifadeleri de TCDD’deki uzman sıkıntısının itirafıdır. Kurt, kazaları önleyecek yol bekçisi kadrolarının 2001 yılından itibaren boşaltıldığını belirterek bu kadroların yeniden dolması için defalarca yazı yazdığını, buna rağmen ek önlemler alınmadığını belirtmiştir. Daha önce bu hatta 9 yol bekçisi olduğunu söyleyen Kurt, yol bekçilerinin önemini anlatmıştır.”

1200 BEKÇİ GEREKLİ

Aygun, TCDD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında koordineli çalışacak birim bulunmadığını, şu anda 39 yol geçit kontrol memurunun (yol bekçisi) görev yaptığını anlattı. Aygun, “Bir yol bekçisinin günde yaklaşık 10 km gidip 10 km. geleceğini düşünürsek, yol bekçisi sayısının 1200 civarında olması gerekmektedir. Çorlu’daki kazanın olduğu mıntıkada en az 5 yol bekçisinin bulunması gerekirdi. Tek bir hat bakım memurunun geniş bir alanı kontrol etmesi mümkün değildir” dedi. Davada yeni duruşma 10 Aralık’ta yapılacak.