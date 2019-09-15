Özgüneş: Adres HDP değil, hükümetin kendisidir

İçişleri Bakanlığı’nın Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarını görevden almasının ardından HDP’nin başlattığı “Demokrasi Nöbeti”, 29. gününde yapılan oturma eylemleri ile sürdü.

Van’da düzenlenen eylemde konuşan HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, Diyarbakır’daki ailelerin HDP önündeki eylemine değinerek “İçişleri Bakanı, sorunu çözmesi gereken insan, orada oturma eylemi yapıyor. Kadın bakanı olarak geçinen bakan keza öyle. Peki, soruyoruz. İktidarda olan HDP midir, siz misiniz? Oradaki anneleri anlıyoruz. Çocuklarının akıbetinin açığa çıkarılması ve eve dönmelerini istemelerini anlayışla karşılıyoruz. Ama adres HDP değil, hükümetin kendisidir” dedi. Açıklamanın ardından milletvekillerinin de aralarında bulunduğu grup, bir süre oturma eylemi yaptı.

‘İtaatsizlik eylemi’

HDP Diyarbakır gençlik Meclisi üyeleri ve Diyarbakır Gençlik Örgütü üyeleri de 3 büyükşehir belediyesine atanan kayyımlara tepki göstermek için sivil itaatsizlik eylemi gerçekleştirdi. Otobüslere ücretsiz binen partililer, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganı atarak, atanan kayyımları alkış ve ıslıklarla protesto etti. Bindikleri otobüslerde yurttaşlara seslenen HDPliler, “Bizler bugün Diyarbakır, Van ve Mardin’de atanan kayyımları protesto ediyoruz. Kesintisiz direniyoruz. Bugün iradenize sahip çıkma günüdür. İradenize sahip çıkmazsanız yarın yine aynı şeyleri yaşarız. Halkın iradesini gasp eden kayyımlar gidene kadar otobüslere kart basmayacağız” dediler.