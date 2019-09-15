Ölüm merkezi olsun istemiyoruz

Sosyal medya üzerinden örgütlenen çevreciler, Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yaptıktan sonra Şahin Dağları’na yürüyerek, “Şahin Dağları’nda Altın Aramaya Hayır” eylemi gerçekleştirdi. Basın açıklamasına Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) ile Ekoloji Birliği bileşenleri de destek verdi.

Atatürk Anıtı önünde “Toprağın Üstünü Altın’dan Çok Seviyoruz” ve “Biz Yaşamak İstiyoruz” pankartları açıldı. Basın açıklamasını okuyan Jeofizik mühendisi Saydam Bayram, kimyasallarla doğayı katledecek ve ekosistemi bozacak durumu asla kabul etmediklerini belirterek “Kuzey Anadolu Fay Hattı’ndaki en küçük bir deprem bile açık siyanür havuzlarında çatlamalara sebep olabilecek, siyanürün suya ve toprağa karışmasıyla bu bölgeyi yüzyıllarca yaşanamayacak bir ölüm merkezi haline dönüştürecek” dedi.