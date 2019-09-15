Haydarpaşa’da 400. protesto

“Taksim 1 Mayıs alanıdır. Haydarpaşa gardır”, “Ne otel, ne müze, Haydarpaşa gardır gar kalacak”, “Haydarpaşa Törensiz ve Vapursuz Kalmayacak” pankartlarının açıldığı eyleme, HDP milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu, Oya Ersoy, eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Yeşil Sol Parti Eşsözcüsü Sinan Tutal ve çok sayıda yurttaş katıldı. Basın açıklamasını Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen okudu. Haydarpaşa Garı ve çevresinin küresel emlak tacirlerine pazarlanma sürecinin 2003 yılından beri 16 yıldır kesintisiz olarak devam ettiğini belirten Köymen, “Haydarpaşa Garı ve çevresi, asli işlevlerinden, trenlerinden ve vapurlarından, kısacası halktan kopartılarak kasıtlı bir yalnızlığa mahkûm edilmektedir” dedi.

Yarkadaş ise Haydarpaşa Garı’na bağlı arazinin “Gençlik Sanat Alanı” adı altında ranta kurban edileceğini belirterek “Durdurun” çağrısı yaptı. Türküler ve halaylarla süren eylemin ardından sosyal medya hesabında bir belge paylaşan Yarkadaş, “Biz Haydarpaşa Garı’nı kurtarmaya çalışırken iktidar ise garın mal varlıklarını ranta açıyor” ifadesini kullandı.