Hasankeyf Koordinasyonu’nun daha önce 14 Eylül için sanatçılara, kurumlara ve yurttaşlara çağrıda bulunduğu “Hasankeyf için bir şey - yap/çiz/söyle” kampanyası başladı. ‘Hasankeyf ve Dicle Vadisi için hepimizin yapacağı bir şey var’ diyen Koordinasyonu çağrısıyla dün saat 20.00’da “#HasankeyfİçinBirŞey” etiketiyle sosyal medyadan başlayan kampanya ya Cem Seymen, Orhan Aydın, Barış Atay ve Aynur Doğan’ında aralarında bulunduğu onlarca sanatçı ve yüzlerce yurttaş katıldı.

Kampanya ya destek verenlerin arasında fotoğrafçı Dilan Bozyel, sanatçı Baba Zula, Pınar Aydınlar, Ozan Emekçi, akademisyen Neşe Özgen, yazar Yusuf Nazım, Gazeteci yazar Ender İmrek, KESK Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Alper Taş, Cemre Birand, gazeteciler Banu Güven, Fehim Işık, Günay Aslan, Sertaç Kayar, Burcu Karakaş, Şehmus Diken, Cüneyt Yavuz, Fatih Polat, ve Utku Zırığ da bulundu. Munzur Çevre Derneği, Gölet Gönülleri, Kazdağları Kardeşliği, İDA Dayanışma, İznik Çevre ve Yaşam Platformu, Yeşil Alan Sakinleri, İstanbul Kent Savunması, Validebağ Savunması, Kaz Dağları Savunması ve Kuzey Ormanları Savunması da kampanya da yer alan bir çok çevre ve ekoloji hareketleriden bazıları oldu. Onlarca yurttaş çizdiği resimler lie yazdığı şiirleri paylaşırken sanatçı Tarkan’ın daha önce Hasankeyf’te yaptığı açıklamanın videosu da binlerce kişi tarafından tekrar izlendi.

Kampanya ya destek veren isimlerden bazıları:



Orhan Aydın; “Avazımız çıktıkta tüm insanlık adına bağırıyoruz. Hasankeyf Sular Altında Kalmasın. Duymuyorsunuz! Bu nasıl vicdan kararmasıdır ki 12 bin yaşında,insanlığın ortak mirası bir kültürel varlığın yok edilmesini onaylıyor,seyirci kalıyorsunuz?”

Cem Seymen, “12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf ve milyonlarca canlıya ev sahipliği yapan Dicle Vadisi yok olacak. Üstelik sadece 50 yıl ömür biçilen Ilısu barajı için. Görkemli tarihimizi sular altında bırakmayalım. Hala geç değil. Bu yanlıştan dönelim. #HasankeyfİçinBirŞey yapalım”

Aynur Doğan; Hasankeyf Koordinasyonu’nun kendisinin 2010’da Hasankeyf’te çektiği kilibini paylaştığı twette alıntılayarak, “Tarih, doğa, sanat hakikattir ve ortaktır, yok edilince insan acılar çekmeli ve hepimizin ortak noksanlığı olmalı... ” dedi.

Dil bilimci Necmiye Alpay; “Tarihe saygısı olan herkes #HasankeyfİçinBirŞey yapıyor, elbette olumlu bir şey”

Barış Atay, Hasankeyf için çağrıda bulunan bir çok sanatçının yer aldığı videoyu paylaşan Koordinasyonu’nun twettini alıntılayarak, “#HasankeyfİçinBirŞey yapalım/çizelim/söyleyelim. Hasankeyf’i kurtarmak zorundayız” dedi.

Ferhat Tunç’ daha önce Hasankeyf’te çektiği bir kilibini paylaşarak, “Yaşamak ve yaşatmak isteyen herkes, #HasankeyfİçinBirŞey yapabilir. Hükümetin yıkım projesini oldubittiye getirmesine hep birlikte müsaade etmeyelim. Hasankeyf ve Dicle Vadisi kurtarılabilir; bizimle. Bizi kurtaracak olan da doğanın ve tarihin kendisidir” dedi.

Pervin Chakar,“Hasankeyf için umarım geç değildir. O kadar huzur veren bir yer ki, tarihimize sahip çıkalım istiyorum. Bu atmosferde otururken bir an aşağıda keşke bir piyano olsaydı da aryalar söyleyebilseydim dedim.”

Zehra Doğan, #HasankeyfİçinBirŞey etiketiyle Hasankey ve Dicle Vadisi için yaptığı resmi paylaştı. İstanbul’da yaşayan gazeteci Jennifer Hattam’da çizdiği resimle kampanyaya dahil oldu.

CHP’li belediye ve milletvekkileri Hasankeyf’e köprü oldu

Giresun’un Çanakçı Belediyesi ila Kastamonu’nun Cide Belediyesi, “12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf’i, suları altında bırakması beklenen ve 50 yıllık ömre sahip olan Ilısu Barajı’nda su tutulacak olmasına karşı başlatılan #HasankeyfİçinBirŞey kampanyasına destek olalim. Anadolu'da yaşayan bütün bilinen kültürlerden bile eski bir şehir!” paylaşımda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse’nin de destek verdiği kampanya ya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Bicer Karaca, Kültür Bakanlığı’nın Hasankeyf için UNESCO’ya başvurması için başlattığı kampanyanın dilekçe örneğini paylaşarak, “#HasankeyfİçinBirŞey hep birlikte yapalım, UNESCO başvurusunda bulunması için Kültür ve Turizm Bakanlığını harekete geçirmeye çalışalım.CİMER başvurusu için örnek dilekçeyi aşağıdaki linkten indirebilirsiniz” dedi. CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer ise Koordinasyon’nun twettini alıntılayarak, “Tüm insanlığın ortak mirası, 12 bin yıllık tarih, 50 yıl ömürlük bir baraj için yok edilmek isteniyor. Kültür Bakanlığı Dünya Miras Listesi‘ne alınmak üzere 10 kriterden 9'una sahip olan Hasankeyf için UNESCO'ya başvurmalıdır. Bu siyasi bir mesele değildir! #HasankeyfİçinBirŞey” açıklamasında bulundu. Kampanya ya HDP’li bir çok milletvekili de katıldı.

Eylemler

Kazdağları'nda bulunan yurttaşlar Hasankeyf ve Dicle Vadisi için grafik çizdi, şiir okudu ve şarkılar söyledi. Esenyurt Doğayla Dayanışma İnisiyatifi’nin çağrısıyla “Hasankeyf için ses ver, doğal ve tarihi mirasımız yok olmasın” sloganıyla Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlik düzenlendi. Onlarca yurttaşın katıldığı etkinliğe Emektar Daktilo Müzik Kolektifi ve Gölge Müzik Topluluğu müzikleriyle kampanya ya destek verdi.Danimarka, Almanya, İngiltere, İspanya, Irak ve Avustralya başta olmak üzere bir çok ülkede de Hasankey ve Dicle Vadisi için eylemler yapıldı.

Binlerce kişi paylaştı

Koordinasyon, daha önce hazırlanan ve Erkan Oğur’un “Hasankeyf batmasın” diyerek başladığı, bir çok sanatçının da yer aldığı videoyu, “Gelin 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf ile milyonlarca canlıya ev sahipliği yapan Dicle Vadisi'nin ÇED'’i bile olmayan ve 50 yıl ömrü olacağı ön görülen Ilısu barajının suları altında bırakmaya izin vermeyelim. Hâlâ geç değil. #HasankeyfİçinBirŞey yapalım/çizelim/söyleyelim” diyerek paylaşmasıyla birlerce kişi tarafından paylaşıldı. Koordinasyon kampanyanın uzun bir süre daha devam edeceğini belirtirken, #HasankeyfİçinBirŞey etiketine çok sayıda yurttaş destek vermeye devam ediyor.

Onlarca sanatçı ses çıkarmıştı

10 Haziran’da ‘su tutulacak’ açıklamasına karşı 7 Haziran’da Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi ve Ekoloji Birliği, “Hasankeyf için geç değil!” kampanyası başlatmış, kampanya ya Ahmet Ümit, Barış Atay, Erkan Oğur, Haluk Levent, Metin Uca, Mikail Aslan, Nazan Kesal, Pınar Aydınlar, Amberin Zaman, Barbaros Şansal, Ferhat Tunç, Orhan Aydın, Pelin Batu, Mehmet Fatih Maçoğlu, Ayhan Bilgen, Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, Türkan Elçi, Nurgül Yeşilçay, Rustem Batu, Kardeş Türküler, Nihat Behram, Mazlum Çimen, Betüş Arım, Melis Aygen, Sedef Ecer, Agah Aydın, Zülfü Livaneli ve Şebnem Sönmez’in de aralarında olduğu onlarca sanatçı ve siyasetçi katılmıştı. Yine Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi’de 7-8 Haziran’ı 3. Hasankeyf Küresel Eylem Günü ilan ederek bir çok yerde eylem ve etkinlikler yapmıştı. Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi ardından “Hasankeyf İçin Geç Değil Sanatçı Buluşması” adı altında, 25 Haziran’da Beyoğlu’nda düzenlediği etkinliğe Apolas Lermi, Dodan, Erkan Oğur ile İsmail Hakkı Demircioğlu ve Pınar Aydınlar’ın da aralarında olduğu 20’ye aşkın sanatçı sahne almıştı. 14 Temmuz’da da “Büyük Atlayış Günü” içinde Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi ve Hasankeyf Koordinasyonu öncülügünde ulusal ve uluslararası bir çok şehir de Hasankeyf ve Dicle Vadisi için etkinlikler düzenlemişti.