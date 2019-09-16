AKP'li belediyeyi sarsan usulsüzlük raporu

31 Mart seçimlerinde yine AKP'nin kazandığı Sakarya Karasu Belediyesi'nin bir önceki AKP'li yönetim dönemine dair Hukuk Komisyonu rapor hazırladı. 2009-2019 yılları arasını kapsayan döneme ait raporda, akaryakıtla ilgisi olmayan bir firmadan belediyeye akaryakıt faturası düzenlendiği, Belediye'ye bir şirket üzerinden “kereste faturaları” düzenlendiği, aynı aileden kişilerin kurduğu farklı isimdeki firmalara yüklü miktarda para ödendiği gibi çok sayıda yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları yer aldı. Rapor, AKP'li İshak Sarı'nın başkanlığında, 2 Eylül'de toplanan Belediye Meclisi'ne sunuldu.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, eski AKP'li Başkan Mehmet İspiroğlu dönemine dair müfettiş istendi. Raporda iddia edilen suçlamalar şöyle sıralandı:

– Faaliyet konusu akaryakıt alım satım işi olmayan bir şirketten Karasu Belediyesi'ne akaryakıt satış faturası düzenledi.

– Aynı restorandan 31 Mart yerel seçimleri öncesinde, her gün ciddi miktarlarda Karasu Belediyesi'ne yemek satış faturaları düzenledi.

– Bir şirketten, şirket kayıtlarında girdi mal olarak bulunmayan kereste malzemesini Karasu Belediyesi'ne satış faturası olarak düzenledi.

– Akaryakıt alım ihalesi kapsamında yapılmış olan sözleşme varken, sözleşmeye aykırı olarak sözleşme harici başka bir şirketten akaryakıt alımı yapıldı.

– Genellikle aynı firmaların yüksek meblağlı ödemelere karşılık Karasu Belediyesi'ne mal, hizmet faturaları düzenleyerek düzenli para çıkışı sağlandı.

– Belediye'ye iskân harcı, ruhsat harcı, emlak vergisi vb. ödemeleri bulunan firmaların bu ödemelerine karşılık olacak şekilde, isim olarak farklı ancak sınırlı sayıda olan firmanın Karasu Belediyesi'ne karşı faturalar düzenleyerek bir şekilde mahsuplaştırılma yoluna gidildi.

– Birinci derece akrabalık ilişkileri bulunan ancak farklı şirket adları kullanılarak aynı gruba yüklü miktarlarda ödemeler yapıldı.

– Beton ürünleri alımı, mıcır ürünleri alımı, nakliye hizmet alımı, asfalt malzeme alımı, akaryakıt ürünleri alımı, park hizmetlerine kullanılacak ürünlerin açık ihale usulü ile alımların yapılmadığı tespit edilmiştir.

– 15 Temmuz Demokrasi Parkı idari bina yapımı, Aile ve Sosyal Politikalar Karasu İlçe Müdürlüğü, belediye hizmet binası çatı yapımı, Ortaköy şadırvan yapımı, Tın Tın Park kafeterya yapımı, Kızılcık'ta köprü yapımı, Limandere Mahallesi sosyal tesis yapımı işlerine yapılan ödemelerin toplam tutarları doğrudan temin limitlerini aştığı tespit edilmiştir.

– Açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, kanunda öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya kalemlere bölünmek suretiyle, ilgili kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden bu konu hakkında inceleme yapılması gerekmektedir.