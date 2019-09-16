Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
|
Bunlarla da ilgilenebilirsiniz
Yayınlanma tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi, 09:38