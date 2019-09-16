Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi, 09:38

[Haber görseli]Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

A+ A-