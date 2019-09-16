Ankara'da üçlü Suriye zirvesi... Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

Türkiye, Rusya ve İran arasındaki, Astana formatında '5'inci Üçüncü Zirve Toplantısı', Çankaya Köşkü'nde gerçekleşecek. 'Suriye' konulu toplantı için köşke önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldi. Erdoğan, ardından gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi köşkün kapısında karşıladı. Erdoğan ve Ruhani, basın mensuplarına poz verdi. İki lider, ardından içeriye geçerek, zirve öncesi başbaşa görüştü. Erdoğan ile İran Ruhani arasındaki baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti.

PUTİN ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ankara'ya geldi. Putin ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 13.40'ta Esenboğa Havalimanı'na indi. Putin'i havalimanında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Valilik ve Belediye yetkilileri karşıladı. Putin buradan Çankaya Köşkü'ne geldi. Putin için Çankaya Köşkü'nde resmi tören düzenlendi. Ardından Erdoğan ile Putin'in de iki görüşme yaptı. İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Bu toplantının ardından üçlü zirve yapılacak ve liderler kameralar karşısına geçecek.

ZİRVENİN ANA GÜNDEM BAŞLAĞI İDLİB

Ankara, Esad güçleri ve Rusya’nın saldırılarıyla 1 milyon insanın Türkiye sınırına dayandığı İdlib’de artık birkaç günlük ateşkeslerle çözümün sağlanamayacağını, asıl amacın kalıcı ateşkesi sağlamak ve insanların evlerine geri dönmesine imkan tanımak olduğunu dile getiriyor.

Ankara'nın zirvede, kalıcı ateşkesin sağlanması için bölgedeki radikal unsurlarla mücadelede koordinasyon ve işbirliğinin önemine vurgu yapması bekleniyor.

Toplantıda İdlib’in yanısıra Türkiye ile ABD arasında Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölgeyle ilgili yürütülen çalışmalar, Münbiç ve Tel Rıfat’taki gelişmeler, Anayasa Komisyonu çalışmaları ve Suriye’deki siyasi geçiş süreci de ele alınacak.

İletişim Başkanlığı'ndan Astana formatında Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı'na ilişkin yapılan açıklamada, "İdlib başta olmak üzere, Suriye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi, çatışma ortamının sona erdirilmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ile kalıcı bir siyasi çözümün tesisi amacıyla gelecek dönemde atılacak müşterek adımların istişare edilmesinin amaçlandığı" bildirilmişti.