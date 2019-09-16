Çukurova Yılmaz’ı unutmuyor



Çukurova’nın Yılmaz Güney sevgisi bitecek gibi değil. Bitmesin de. Çukurova’nın sanata verdiği destekle bilinen, tam beş yıldır da Çukurova’da kültür sanat buluşmaları gerçekleştiren Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova’yı sanat ağırlıklı bir festivaller ilçesi yapmaya kararlı görünüyor. Yılmaz Güney’i 35. ölüm yılında çok ama çok güzel bir etkinlikle anması bu konuda yapacaklarının bir işareti sayılmalı. Genç başkan ilçede, bölgenin ünlü ağacı Jakaranda’nın adını taşıyan büyük bir festivale de hazırlıyor ilçesini, ki heyecanı şimdiden sarmış durumda herkesi.

Ben de Yılmaz Güney anmasına davetliler arasındaydım. Meslektaşım Süleyman Karan ile birlikte iki gazeteci olarak etkinlikleri izleme şansımız oldu. Cumhuriyet yazarı Emel Mesci, Yılmaz Güney’in yakın dostu yapımcı-yönetmen Abdurrahman Keskiner, yazar Zafer Doruk, tiyatro sanatçısı Ali Berktay, yazar Vecdi Çıracıoğlu, sinema tarihçisi (bu sıfata ne kadar layık olduğunu bir başka yazımda anlatacağım) Vadullah Taş da konuklar arasındaydı.

Başkanın Kültür ve Sanat Danışmanı Ayça Öztorun’un olağanüsü çabalarıyla kusursuz bir anma oldu Yılmaz Güney etkinliği. Öyküleri, romanları, şiirleri, senaryoları ile tam bir “kültür insanı” olan Öztorun’un organizasyon yeteneğine de tanık olduk hep birlikte. İkna gücü belli ki fazla, Başkan Soner Çetin’i bile bir kısa filmde oynatmayı başardığına göre. Bu arada anmada Başkan Çetin’e, Öztorun’un kısa filmi Görüş Günü’ndeki rolü nedeniyle Emel Mesci tarafından bir de ödül verildiğini belirteyim.

Anmada, Nebil Özgentürk’ün “Yılmaz: Bir Yol Hikâyesi” adını taşıyan belgeselini izledik. Belgeselde bana (aslında birçok izleyiciye de) en çarpıcı gelenin, oğlu Yılmaz Güney’in öldüğünü bilmeyen annesi Güllü Ana’ya, ölünceye kadar Paris’ten sesi oğlununkine benzeyen birinin sık sık telefon ederek hatırını sorması olduğunu söylemeliyim. Aile bireyleri anneye oğlunun öldüğünü bir türlü söyleyemediklerinden böyle bir çare düşünmüşler. Oğlunun öldüğünü öğrenemeden ölen bir annedir Güllü Ana.

Mesci’den Güney şiirleri

Gazetemizin saygın yazarlarından Emel Mesci’nin Yılmaz Güney anıları da izleyenleri duygulandırdı. Mesci’nin Güney’in, kendisine verdiği iki şiiri bunca yıl sonra bile anımsayıp okuması çok ama çok takdir edildi. Gecenin hoş sürprizlerinden biri de Yılmaz Güney’in yeleğinin Belediye Başkanı Soner Çetin’e “koruması” için teslim edilmesi oldu. Gömlek aslında Abdurrahm Keskiner’deymiş yıllarca, Nebil Özgentürk’ün “bu yeleği ne yapalım” diyen Keskiner’e “değerini en iyi Başkan Çetin bilir” demesi üzerine Çetin’e sunulmuş oldu.

İsabetli bir karar bu. Çünkü Soner Çetin, seçildiğinde ölümünün üzerinden 30 yıl geçen Yılmaz Güney adına hiçbir anma yapılmadığını fark edince ilk etkinliği düzenleyen belediye olmakla övünüyor haklı olarak. Dolayısıyla yelek her yıl gerçekleştirilen bu etkinliğin mimarı Çetin’e son derece uygun bir emanet.

İlkay Akkaya’nın sahnede nasıl devleştiğine de tanık olduk tabii. Akkaya, her biri birbirinden yetenekli, arkadaşlarıyla harika bir konser verdi. Söylediği türkülere neredeyse tüm salon eşlik etti. Konser sonunda aralarında benim de bulunduğum konuklar sahneye çıkıp Çav Bella’yı söyledik hep birlikte.

Zeydan KaRalar da vardı

Anma etkinliğinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da vardı. Etkinliğin sonuna kadar eşiyle birlikte kaldı Karalar. Etkinlikte Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanı İlker Akçay’ın da yer almaları Yılmaz Güney’in ortak değer oluşuyla ilgili tabii.

Adana, değerleriyle övünmekte çok haklı. Nasıl övünmesinler Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Yılmaz Güney ile daha nice edebiyat, sanat, müzik insanı bu topraklardan çıktı. Her yerde izlerini görüyorsunuz Adana’da. Güney için düzenlenen etkinliğin yapıldığı merkezin adı Orhan Kemal örneğin. Adanalı, onları her fırsatta anmakta, yaşatmakta çok ama çok kararlı davranıyor.

Vefa güzel şey.