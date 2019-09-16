Usta oyuncu Tarık Akan, mezarı başında anıldı

Oynadığı filmlerle bir döneme damgasını vuran sinema oyuncusu ve yazar Akan, 16 Eylül 2016 tarihinde akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Vefatının üçüncü yılında ailesi ve sevenleri İstanbul Bakırköy’deki Zuhuratbaba mezarlığına akın etti. Akan’ın çocukları da gözyaşlarını tutamadı. Akan’ın ölümünün üçüncü yılında oyuncu ve Nâzım Hikmet Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, sanatçı dosları ve öğrenciler mezarı başında toplandı. Duygularını paylaşan isimler Tarık Akan’ın oyuncu ve insani yönünü anlattılar.



Tarık Akan için anma etkinlikleri gün boyu sürecek. Akan, Nâzım Hikmet Vakfı ve Şişli Belediyesi’nin düzenleyeceği ortak bir etkinlikle anılacak. “Tarık Akan’ı Ölümsüzlüğe Yolcu Edişimizin 3. Yılında Anıyoruz” başlıklı programda, 16 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 19.30’da Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde “Tarık Akan Film Afişleri Sergisi” açılacak. Etkinlikler kapsamında Tarık Akan'ın dostları, Turgay Fişekçi ve Özcan Arca bir konuşma yapacak. Rana ve Colin Mounier'in imzasını taşıyan "Belgeselci Tarık" ve Nebil Özgentürk'ün "Bir Cumhuriyet Sevdlısı Tarık Akan'ın Yolu" belgeselleri de izleyici ile buluşacak. Etkinliklerde Tarık Akan’ın "Anne Kafamda Bit Var" kitabı da okunacak.