AKP’den DHA’ya transfer

Yeniden yapılanmaya giden ve A Haber kökenli isimlerin önemli görevlere geldiği Demirören Haber Ajansı’nda dikkat çeken bir atama daha gerçekleştirildi.

Medyaradar’ın haberine göre; son olarak Adalet ve Kalkınma Partisi İl Basın Danışmanlığı görevini yürüten Ali Şenel, DHA’ya geçti.

Şenel, DHA’da yazılı haberlerden sorumlu müdür yardımcısı olarak görev yapacak.

Şenel’in de tıpkı diğer atamalarda olduğu gibi 2011-2017 yılları arasında Turkuvaz Medya bünyesinde görev yapması ve A Haber orjinli bir isim olması dikkatlerden kaçmadı.