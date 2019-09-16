‘Üzüm Şehri Kırklareli’

Kırklareli Belediyesinin ev sahipliğinde Kırklareli Kent Konseyinin desteğiyle düzenlenen 11. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ bozumu festivali kortej yürüyüşü ile başlayarak Yayla Meydanı’nda halk oyunları gösterisi sergilendi. Bağbozumu festivaline, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Köy-Koop Genel Başkanı Neptün Soyer, İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır, Belediye Meclis üyeleri, Sivil Toplum Örgütleri ve dernek yöneticileri, çok sayıda üretici, üzüm yetiştiricisi ve yurttaşlar katıldı. Kooperatifler ,belediyeler, özel firmalar gibi pek çok oluşumun kurduğu 77 stantta hardaliye , bulama, üzüm suyu, karpuz ve kavun pekmezi, yurttaşların beğenisine sunuldu.

Programın ilk konuşmasını yapan Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır, “Yerel değerleri yaşatmak adına festivaller düzenliyoruz. Önceliğimiz tarım daha sonra yöresel işletmelerimiz ve girişimcilerdir. Burada ki amacımız üreticiyi teşvik etmek, şehrin ekonomisini canlandırmaya çalışmaktır. Kırklareli’nin ekonomik geçim kaynakları tarım, hayvancılık ve turizmdir. Bağcılık ise katma değeri en yüksek tarım faaliyetidir. Bağcılık sadece üzüm demek değildir. Pekmez, üzüm turşusu,hardaliye, üzüm suyu, ve sirke. Bu açıdan bakarsak bağcılık iyi bir ekonomi faaliyettir” değerlendirmesini yaptı.

“MİLLİ İÇECEK HARDALİYE"

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu festivallerin şehrin ekonomik refahını canlandırmak için önemli olduğunu vurgulayarak, “Kırklareli insanların nabzı Mustafa Kemal diye atar. Cumhuriyetin ilk yıllarında bağcılık en üst düzeydi. İnsanların boylarını aşan bağlar vardı. O dönemde üretilen üzüm suyu Fransa’ya ihracat edildi. Daha sonrada 5 yıl süreyle Fransa’ya 70 milyon litre üzüm suyu yolladık. Bitmeye yüz tutan bağcılığı son yıllarda belediyenin ve Kent Konseyi ile beraber tekrardan canlandırmak için çalışıyoruz. Burada üretilen üzüm suları dünyanın her yerine ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hardaliye, güzel kentimize ilk ve son kez 20-21 Aralık 1930 tarihinde onurlandıran Mustafa Kemal’ e sunulduğunda son beğenmişti. Bunun üzerine milli içecek olması için talimat vermişti. Coğrafi işaret almış hardaliye’yi milli içeceğimiz haline getirmemiz çok önemli.” ifadelerini kullandı.

"YERELDE ÜRET, YERELDE TÜKET"

Köy-Koop Genel Başkanı Neptün Soyer ise örgütlü güç ile birlikte Türkiye’nin refah seviyeye ulaşacağını vurgulayarak “1920’ de Cumhuriyetin daha ilan edilmediği ve Meclis’in kurulmadığı zaman Atatürk 77 tane kooperatif ticaret şirketler kanunu hazırlamış daha Meclisi kurmadan. Meclis kurulduktan sonra bu 77 madden sadece 5 tanesi geçmiş. 5 madde şöyle ‘bir köyde ziraatçiler, öğretmenler ve memurlar kooperatifçiliği kurulmasında ve yayınlaştırılmasında mesullerlerdir ve desteklerdi gerekir. Atatürk’ün açtığı bu yolda ben matematik öğretmeniyim kendime emekliliğimde bir görev bildim. Kooperatifçiliği anlatmalıyım, yaygınlaştırmalıyım ve bir kadın olarak örgütlenme de tarla da çalışan yüzde 46 varan kadının örgütlü gücünü yönetim masalarında da hayata geçirmeliyiz diye yola çıktım. Köy Enstitüleri bu ülkede inanılmaz ekonomik sosyal güç olmaya başlamıştı. 1950’lerde Köy Enstitüleri kapatılınca Köy-Koop da örgütlenmeye başlanılmış. Köy Enstitülerini kapatmalarına karşılık tarım örgütlenmesinde Köy-Koop kurulmuş. Yerelde üret, yerelde tüket, yerel desteği bunlar çok önemli”

Seferihisarda üretici kadınlarla örgütlenip önce lokanta, daha sonra internet üzerinden Türkiye’nin her yerine ürettikleri malları ulaştırdıklarını söyleyen Soyer” Türkiye’de ki değişim kooperatiflerle olur. Kadınlar sadece internette değil belediyenin de aracılığı sayesinde haftanın bir günü pazarlar kurdu. Evlerin köy emekleriyle ekonomik bağımsızlıkları olmadan yaşayan kadınlar şimdi ise bu kadınların ürettikleri ürünleri görmek için Japonya’dan gelenler var. Küçücük köyde yaşayan Suna teyze sattığı sabunların parasını biriktirerek Avrupa turuna çıktı ve çello çalmaya başladı” diye konuştu.

Festivalin ilk günü Rumeli ezgileri , ikinci gününde ise Evrim Kaşıkçı sahne aldı. Festivalin son gününde Dessera Bağ evi tarafından Ahmetçe köyünde üzüm suyu tadım etkinliğinin düzenlenmesiyle bu yılki 11. Yayla,Bolluk,Bereket,Hasat ve Bağbozumu festivali son buldu.