Her satırı iğrenç! Cezası belli oldu

Ağabeyinin evinde kalan TIR şoförü K.A., iddiaya göre erkek yeğenine cinsel istismarda bulundu. Olay, küçük çocuğun geçen 25 Temmuz'da arkadaşına, amcasının kendisine 2014 yılından bu yana cinsel istismarda bulunduğunu söylemesiyle ortaya çıktı.

Arkadaşının durumu anlattığı çocuğun annesi, oğlunun başına gelenleri duyunca polise giderek şikayette bulundu. Gözaltına alınan K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan K.A., karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık K.A., kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık K.A.'ya 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl hapis cezası verdi.