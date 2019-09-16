AKP’li belediye borcuna karşılık 8 camiyi devrediyor

Dursunbey Belediyesi, 2019 Ağustos ayı meclisinde aldığı kararda ilçenin 22 milyon lirayı geçen vergi borucunu ödemek için 8 camiyi satışa çıkartma kararı aldı. Belediyenin borç yükünü azaltabilmek için alınan karara göre, 8 cami Maliye Bakanlığı'na olan borç karşılığında devredilecek.

Meclis kararında şu ifadeler yer aldı: “Mülkiyeti Dursunbey Belediyesine ait ilçe merkezinde; İmar Planı içinde Dini Tesis alanında, İmar Planı dışında merkez mahalle sınırları içerisinde ve kırsal mahallelerde; Köy ve Mezraların Kadastrosunda Camii kapsamında kalan taşınmazların Maliye Bakanlığına vergi borcu karşılığında satışının ve tapu devrinin yapılması planlanmaktadır.”

Ağustos ayındaki bu toplantının ardından gereken çalışmanın yapıldığı ve Ekim ayı içerisinde, Dursunbey ilçesindeki 8 caminin, vergi borçlarına karşılık tapularıyla birlikte Maliye Bakanlığına devredileceği öğrenildi.

Tarafsız Haber Ajansı'nda yer alan habere göre vergi borcu nedeniyle satışı planlanan camilerin ada ve parsel bilgileri şöyle:

Üçeylül Mahallesi 306 ada 1 parsel

Ferah Mahallesi 26 ada 1 parsel

Ferah Mahallesi 343 ada 1 parsel

Çiftçi Mahallesi 568 ada 2 parsel

Çakmak Mahallesi 368 ada 8 parsel

Naipler Mahallesi 108 ada 15 parsel

Odaköy Mahallesi 111 ada 10 parsel

Çınar Mahallesi 156 ada 8 parsel