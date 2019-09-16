Barış Akademisyenleri Nazım Dikbaş ve Cenk Yiğiter beraat etti

"Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisini imzalamaları sonrası ihraç edilen ve haklarında "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla dava açılan Barış Akademisyenlerinden Nazım Hikmet Richard Dikbaş ve Cenk Yiğiter yargılandıkları davada beraat etti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi, 17:51

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisiyken ihraç edilen Barış Akademisyeni Cenk Yiğiter ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Nazım Hikmet Richard Dikbaş yargılandıkları davada beraat etti.
Yiğiter, sosyal medya hesabından “Barış Bildirisi Davası’ndan ben de beraat ettiğimi öğrendim. Bu suça ortak olmadık, boyun da eğmedik. Bu daha başlangıç. Geri döneceğiz, hesap soracağız! Yaşasın Emek, Barış, Demokrasi Mücadelemiz!” paylaşımını yaptı.

Beraat kararına twitter hesabından açıklayan Dikbaş ise paylaşımında, “Yargılandığımız davada beraat ettiğimi öğrendim. Zaten yargılanmamalıydık. Tüm KHK’lar iptal edilmeli, hocalarımız görevlerine dönmeli. Daha çok işimiz var, çalışmaya devam” ifadelerini kullandı.

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