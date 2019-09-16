Barış Akademisyenleri Nazım Dikbaş ve Cenk Yiğiter beraat etti

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisiyken ihraç edilen Barış Akademisyeni Cenk Yiğiter ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Nazım Hikmet Richard Dikbaş yargılandıkları davada beraat etti.

Yiğiter, sosyal medya hesabından “Barış Bildirisi Davası’ndan ben de beraat ettiğimi öğrendim. Bu suça ortak olmadık, boyun da eğmedik. Bu daha başlangıç. Geri döneceğiz, hesap soracağız! Yaşasın Emek, Barış, Demokrasi Mücadelemiz!” paylaşımını yaptı.

Beraat kararına twitter hesabından açıklayan Dikbaş ise paylaşımında, “Yargılandığımız davada beraat ettiğimi öğrendim. Zaten yargılanmamalıydık. Tüm KHK’lar iptal edilmeli, hocalarımız görevlerine dönmeli. Daha çok işimiz var, çalışmaya devam” ifadelerini kullandı.