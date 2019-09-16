Kaftancıoğlu: İşe alımlarda liyakat ve vicdanlı süreç olacak

CHP İL BİNASI ÖNÜNDE EYLEME BAŞLADILAR



31 Mart ve 23 Haziran seçimleri arasındaki dönemde İBB’de işe alınan ve kısa süre önce işlerine son verilen bazı vatandaşlar, CHP İstanbul İl Merkezi önünde eylem yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da İl Merkezi’nin girişinde toplanan vatandaşlarla yaklaşık 20 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Önceki dönem İBB yönetiminin işe alım prosedürlerinde yaptığı usulsüzlüklerden dolayı yaşanan mağduriyetten üzüntü duyduğunu belirten Kaftancıoğlu, “Bu durum sizlerin emeğini ve duygularını suistimal etmek isteyen anlayıştan kaynaklı. İBB işe alma prosedürlerinde herkese açık duyurular yapılır. İşsiz, liyakati olan ve sizler ve sizin gibi milyonlarca vatandaşımız var öyle değil mi? Ancak ne yazık ki bu işler liyakat esasıyla değil de kapalı kapılar ardında yapıldığı zaman işte bugün olduğu gibi mağduriyet ortaya çıkıyor” dedi.

Süreç hakkında bilgi veren Kaftancıoğlu, ''Büyükşehir’e işe alım olacaksa İstanbul’daki bütün işsizlerin haberi olacak. İster CHP’li olsun, ister AKP’li olsun hiç önemli değil. Şeffaf, adaletli, hakkaniyetli, liyakatli ve vicdanlı bir süreç olacak" dedi.