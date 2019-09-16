İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı: Yenikapı’daki araçlar meselesi kapanmadı, konu yeni başlıyor

Gizlenen Saltanat başlıklı haberiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki araç israfıyla ilgili detayları Hazal Ocak haberleştirmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'da günlerce sergilettiği ihtiyaç fazlası araçlarla ilgili sorulan “Lüks makam araçlarını kimler kullandı?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. İki seçim arasında iade edilen 524 araçtan 104'ü lüks araç kategorisinde yer alıyor. Bu araçlarla ilgili İBB CHP Grup sözcüsü Tarık Balyalı, önemli açıklamalarda bulundu. Balyalı, “Elimizdeki bilgilerle belgeler arasında uyumsuzluk var, araçlar meselesi kapanmış değil, bu araçlar meselesine daha yeni başlıyoruz” şeklinde konuştu.

CHP’nin İBB sözcüsü Balyalı, israf araç konusunda şunları söyledi:

Araçların çok ciddi maliyetleri var, kira bedelleri satış bedellerine orantılı olarak diğer araçlardan çok daha fazla. İBB, 5 yılda 250 milyon lira tasarruf edecek. Bu araçlar farklı farklı şirketlerden alınmış, ihaleler ayrı ayrı yapılmış. Piyasada ismi geçen bir firmanın yoğunluğu, büyüklüğü var. Bunu kabul ediyoruz. İBB, uzun yıllardır iktidara yakın bir firma ile iş yapmayı tercih ediyordu. Belediyenin ana taşeronu diyebiliriz. Başkanlığımız, teftiş kurulu vasıtasıyla çalışma yapıyor. Eldeki bilgilerle belgeler karşılaştırılıyor.

Çok kısa zamanda bunların tek tek ortaya çıkacağını ve kamuoyuyla paylaşılacağını düşünüyorum. Belediye içinde, bu araçları kullanmaması gerekenlerin olduğunu düşünüyorum. Yine belediye dışına da araçlar verilmiş. Teftiş kurulu raporu kısa sürede sonuçlanır. Benim görüşüme göre Ak Parti, 23 Haziran’da seçimi açık farkla kaybedeceğinin farkındaydı. İhale iki yıldan beri devam ediyordu. Şirketlerde, büyükşehirde, İSKİ’de, İETT’de yani bu ihale 2 yıldır devam ederken bu araçları geri iade etmeyip iki seçim arasında iade ettilerse bunun tek bir gerekçesi vardır, seçimi kaybedecek olmaları.

Elimizdeki bilgilerle belgeler arasında uyumsuzluk var, Teftiş kurulu yaptığı çalışma sırasında bu uyumsuzluğu araştırıyor. Bu da bence yakın bir süreçte ortaya çıkacak. Araçlar meselesi kapanmış değil, bence araçlar meselesine daha yeni başlıyoruz, Süreç yeni başlıyor, çünkü yeni bulgular ortaya çıkacaktır. Birkaç ayda 1.8 milyar liralık tasarruf yapacağız. Bu önemli bir sayı.