İmamoğlu'ndan Neslican'a destek mesajı

Kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan Neslican Tay'ın, yoğun bakıma alındığı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Neslican Tay için destek paylaşımında bulundu.

İmamoğlu paylaşımında, ''Neslican, güzel kızım. Daha önce başardın, yine başaracaksın ve biz seninle o müzik dinletisine birlikte gideceğiz söz. Kanser değil, sen güçlüsün. Dualarımız seninle'' ifadelerini kullandı.