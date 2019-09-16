Belediyeye bağlı Atakent Limited ile SASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kültür Turizm AŞ’de çalışan 2 bin 169 işçi Belediye-İş Sendikası’ndan gelen mesajla büyük şaşkınlık yaşadı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, eski Başkan Zihni Şahin’in verdiği yüzde 17.65’lik zammı; “Ekonomik olarak iyi durumda değiliz. Krediyle maaş ödüyoruz” diyerek sendika yetkililerine ödeyemeyeceğini bildirdi. Belediye-İş Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit de, sendika üyeleriyle yazılı olarak paylaştığı mesajda, Başkan Demir’i ikna edemediklerini söyledi. Yiğit, çalışanların bu ay alacakları zamların iptal olduğunu, eski maaşların ödeneceğini kaydetti.
AKP işçiye verdiği zammı geri aldı!
Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında, 28 Kasım 2018 tarihinde 2 bin 169 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinin (TİS) imzalanması ile dönemin AKP’li başkanı Zihni Şahin tarafından verilen yüzde 17.65 zam, yeni AKP’li başkan Mustafa Demir’den geri döndü.
Yayınlanma tarihi: 17 Eylül 2019 Salı, 03:11