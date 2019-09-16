AKP işçiye verdiği zammı geri aldı!

Belediyeye bağlı Atakent Limited ile SASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kültür Turizm AŞ’de çalışan 2 bin 169 işçi Belediye-İş Sendikası’ndan gelen mesajla büyük şaşkınlık yaşadı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, eski Başkan Zihni Şahin’in verdiği yüzde 17.65’lik zammı; “Ekonomik olarak iyi durumda değiliz. Krediyle maaş ödüyoruz” diyerek sendika yetkililerine ödeyemeyeceğini bildirdi. Belediye-İş Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit de, sendika üyeleriyle yazılı olarak paylaştığı mesajda, Başkan Demir’i ikna edemediklerini söyledi. Yiğit, çalışanların bu ay alacakları zamların iptal olduğunu, eski maaşların ödeneceğini kaydetti.