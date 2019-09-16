Hekimlerden İmamoğlu'na ziyaret: 14 maddelik liste sundular

İBB’ye ait Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı’nda gerçekleşen ziyarette hekimler, sağlık alanında ortak çalışma yürütmek konusunda katkı sunmaya hazır olduklarını dile getirerek, İstanbul’un sağlık sorunları ve atılması gereken adımlarla ilgili 14 maddede topladıkları görüşlerini aktardılar. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İBB’de çeşitli masalar kuracaklarını, bu masalardan birinin de meslek örgütlerinden oluşacağını aktararak sağlık konusunda İTO ile doğrudan iletişim kuracaklarını ifade etti.

Yetim-öksüze yardım arttı

İmamoğlu’nun talimatıyla, yetim, öksüz, engelli ve şehit çocuklarına tek seferde verilen 250 TL’lik yardım 300 TL’ye yükseltildi. İBB Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamındaki burstan yararlanmak isteyenler de, Avrupa yakasındaki Edirnekapı ile Anadolu yakasındaki Selimiye İBB ofislerine bugün itibarıyla başvuru yapabilecekler. Anaokulu, kreş ya da özel okullara gidenler yardımlardan yararlanamazken, şehit çocukları bu kapsamın dışında tutulacak ve özel okula gitseler bile İBB yardımından faydalanabilecekler. Yardımlardan İstanbul genelinde tespit edilen 95 bin öğrencinin yararlanması bekleniyor.

İhale için yetki aldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 36 ay süreli “Nitelikli Zabıta Destek Hizmeti Alımı” ihalesi açmak için İBB Meclisi’nden yetki aldı. 2017 yılında yapılan, 447 personel ve 144 aracı kapsayan, 178 milyon 992 bin 590 TL’ye mal olan hizmet alım ihalesinin süresi 30 Eylül’de dolacak. l İç Politika