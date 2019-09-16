AKP’li başkandan tekel bayisine ‘vebali olur’ reddi

AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile görüşen bir esnaf, “Ben buna imza atamam, bu vebaldir. Adam senden alkol alır, gider kaza yapar, ben bunun vebaline giremem” yanıtını aldı.

Sol Haber’in aktardığına göre, istenen tüm belgeleri ve hazırlıkları tamamladığını, 35 bin lira da para harcadığını belirten bir esnaf, “Bizi Yaklaşık 1.5 ay oyaladılar. Başlangıçta zabıtalar ‘sorun yok’ dedi. Sonra Belediye Başkanı böyle bir tutum alarak izin vermeyeceğini, imzalamayacağını iletti. Şu an sekiz esnaf mağdur edilmiş durumdayız. Konuya ilişkin başka seçeneğimiz kalmadığı için mahkemeye gideceğiz” dedi. Aldıkları bu sözlü yanıtın ardından esnaflara iletilen yazılı tebligatta, “Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek oluşturmak maksadıyla alkol ve alkol satışıyla alakalı türlü tehdidi ortadan kaldırmak için alkol satışı yapan işletmeler hakkında yeniden düzenleme yapılacaktır” dendi.