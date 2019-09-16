Eren İlhan 2 yıl sonra görevine döndü

Diş hekimi Eren İlhan, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi çene cerrahisi alanında görev yapıyordu. İmplant tedavisi yaptığı eski bir hastası İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen bombalı saldırının ardından tutuklandı. Yaptığı telefon konuşmaları suçlama konusu yapılan İlhan, Adli Tıp’ın yazışma ve konuşmaların “doktor-hasta ilişkisi” olduğunu tespitiyle dosyası ayrılarak tahliye edildi.

Mesleğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan İlhan, İstanbul Diş Hekimleri Odası Merkez Yönetim Kurulu’na bir dilekçe sunarak haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alınma sürecini ve tutuklanmasını anlattı. Dilekçede suçlamaların tamamen kurgu olduğunu anlatan İlhan, “Örneğin ‘implant parçası’ kelimesinin şifre olduğu iddia ediliyordu. Bu suçlamayı açıklığa kavuşturmak için ve bana ait olmamasına rağmen ısrarla bana ait olduğu söylenen yazıların netleştirilmesi için Adli Tıp Kurumu tarafından inceleme yapılması talebinde bulundum. Adli Tıp Kurumu’nca yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporlar neticesinde, hasta ile yaptığım görüşmelerin hasta-hekim ilişkisi dahilinde olduğu, kullanılan kelimelerin diş hekimlerinin sıklıkla kullandığı kelimler olduğu belirtilip, el yazıların da tarafıma ait olmadığı ispatlandı” dedi. İlhan, üyesi olduğu İstanbul Diş hekimleri Odası’na dayanışma çağrısında bulundu.