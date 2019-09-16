Ankara Adliyesi’nde doğum izninden dönen zabıt kâtibi Akçay, başka bir adliyeye gönderildi

Ankara Adliyesi’nde doğum izninden dönen zabıt kâtibi Gülçin Akçay, günlük 3 saat süt iznini kullanmak isteyince evine daha uzak olan başka bir adliyeye sürüldü.

İki çocuk annesi Gülçin Akçay, doğum izninden sonra, 15 Nisan’da, Ankara Adliyesi’ndeki işine döndü. 3 yaşındaki oğlunu Ankara Adliyesi’ne yakın bir kreşe veren Akçay, 7 aylık oğlu içinse günde 3 saat olan yasal süt iznini kullanmaya başladı. Ancak Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kadın hâkimi, “işlerin yoğunluğunu” gerekçe göstererek süt iznine muhalefet etti. Ancak Akçay, süt iznini kullanmaya devam etti. Bir süre sonra Gülçin Akçay, evine daha uzak olan Söğütözü’nde bulunan icra mahkemelerinde görevlendirildi. Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı’na itiraz eden Akçay, “İcra Hukuk Mahkemeleri’ne ikametim itibarıyla ve çocuklarımdan dolayı gidip gelmem çok zor. Kendim zaten süt izni kullanıyorum. Çocuklarımın durumu ortadadır. Mağdur durumdayız. Bu halimle hukuk mahkemelerinde verimli olamayacağım” diyerek, yeniden merkez adliyede görevlendirilmesini istedi. Komisyon Başkanlığı, yeni kurulan mahkemeler nedeniyle personel eksikliğinin daha da arttığını gerekçe göstererek itirazı reddetti.