‘Sözleşme bürokrasiye mi takıldı?’

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, gazetemiz Cumhuriyet’in gündeme getirdiği Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda çalışan “Süreli Sözleşmeli Personel”in (SSP) mağduriyetini Meclis gündemine taşıdı. Türkkan, Ersoy’a “Sözleşme iddia edildiği gibi bürokrasiye mi takılmıştır” diye sordu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi de, haberimizin ardından Bakan Ersoy’a önerge vermişti.

Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde, SSP’li olarak çalışanların yeni özlük haklarının, 28 Aralık 2018’de yayımlanan KHK ile belirlendiğini; ancak sözleşmelerinin hâlâ imzalanmadığını, Cumhuriyet kamuoyuna duyurmuştu. Gazetemizin haberinin ardından, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin ardından konuyu Meclis gündemine taşıyarak, Bakan Ersoy’un yanıtlaması isteğiyle soru önergesi verdi. Sözleşmenin hâlâ imzalanmaması konusunda “Bürokrasiye takıldı” yorumları yapıldığına dikkat çeken Türkkan, önergesinde şu soruları yöneltti:

“SSP’liler için hazırlanan yönetmelik 15 Mayıs 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmasına rağmen sözleşme neden hâlâ imzalanmamıştır? Yönetmelik, hangi gerekçelerle bekletilmektedir? Bakan Ersoy’un sözleşmenin imzalanacağı tarih olarak daha önce 30 Haziran 2019 tarihini belirtmesi ancak hâlâ sözleşmeyle ilgili bir adım atılmaması konusunda bakanlık olarak görüşünüz nedir? Sözleşme iddia edildiği gibi ‘bürokrasiye mi takılmıştır?’ Yeni sözleşme imzalanmadığı için kurumda statüleri belli olmayan çalışanlar için nasıl bir düzenleme getirilmesi düşünülmektedir? Yeni sanat sezonu başladığı halde SSP’liler ile ilgili sözleşme hâlâ imzalanmamış olursa bu statüde çalışanların özlük haklarındaki düzenlemelerin bir yıl sonraya kalması ve sıkıntılarının (izin hakları, sigorta primlerinin düzenli yatırılmaması, maaşlarındaki yetersizlikler vb.) devam edecek olması nedeniyle bakanlığınız tarafından bu konularda mağduriyetlerin giderilmesi için acil, yeni düzenlemeler yapılması düşünülmekte midir?”