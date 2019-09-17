Üzüm şehri Kırklareli

Kırklareli’nde geçen hafta yapılan 11. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Kırklareli Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kırklareli Kent Konseyi’nin desteğiyle 13 Eylül’de başlayan ve 3 gün süren bağbozumu festivali, kortej yürüyüşü ile başladı. Halkoyunları gösterisi ile renklenen festivalin ziyaretçileri de bir yıl boyunca çifçilerin binbir emekle yetiştirdiği lezzetli üzümleri ve üzümden elde edilen ürünleri tatma fırsatı yakaladı.

Ziyaretçilere festivalde dağıtılan 2 ton üzüm 15 dakikada bitti. Şenlikler kapsamında “Bağdan Sofraya” yemek yarışması ve yerel tohum takas etkinliği de yapıldı.

Bağbozumu festivaline katılan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Keskimoğlu, “Coğrafi işaret almış hardaliyeyi milli içeceğimiz haline getirmemiz çok önemli” derken Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır da, “Bağcılık sadece üzüm demek değildir. Pekmez, üzüm turşusu, hardaliye, üzüm suyu, ve sirke de demektir” diye konuştu.