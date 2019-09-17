Saat 00.30 sıralarında, Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatının, izolasyon malzemeleri ve boya yüklü deposunda yangın çıktı. Depodan duman yükseldiğini fark eden güvenlik personeli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay, paniğe sebep oldu.
İzmir'de, Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın
İzmir’de, inşaatı devam eden Bayraklı Şehir Hastanesi’nin, izolasyon malzemeleri ve boya yüklü deposunda yangın çıktı.
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Yayınlanma tarihi: 17 Eylül 2019 Salı, 04:51