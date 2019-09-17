Diyarbakır’ın Kulp Belediyesi'ne kayyım atandı

Diyarbakır’ın Kulp İlçe Belediyesi’ne İlçe Kaymakamı Mustafa Gözlet kayyım olarak atandı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak suçları kapsamında hakkında devam eden 5 ayrı soruşturma ve 1 kovuşturma ile 12 Eylül 2019 tarihinde Ağaçkorur Mahallesi'nde 7 vatandaşımızın şehit olması ile sonuçlanan hain terör saldırısı üzerine Kulp Cumhuriyet Başsavcılığının silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçlarını esas olarak başlattığı soruşturma sürecinde Kulp Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Eylül 2019 tarihli kararı ile tutuklanmış olması göz önünde bulundurularak, Anayasa'nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47’nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 16 Eylül 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46’ncı maddesi kapsamında Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet Kulp Belediye Başkan Vekili olarak valiliğimizce görevlendirilmiştir’’ denildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Ağaçkorur köyü mevkisinde, 12 Eylül'de, orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında, PKK'li teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi ise yaralanmıştı.

Kulp Cumhuriyet Başsavcılığı'nın saldırının ardından başlattığı soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce Kulp Belediyesi'ne ait aracın görüldüğü iddiası üzerine gözaltına alınan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman ve HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş ile Mehmet Emin Ay tutuklanmıştı..