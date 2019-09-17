HDP'li Karayazı Belediye Başkanı gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada "terör örgütü üyesi olmak" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası bir süre önce Yargıtayca onanan HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu ve 2'si belediye meclis üyesi 7 kişiyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 7 kişi Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polisteki işlemleri tamamlanan Göksu ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi.

KULP BELEDİYESİ'NE KAYYIM ATANDI

Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'nde PKK'li teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu 7 kişinin yaşamını yitirmesi ve 10 kişinin de yaralanması olayının ardından, HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Taş'ın tutuklanmasının ardından Kulp Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından İlçe Kaymakamı Mustafa Gözlet kayyım olarak atandı.