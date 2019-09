Bir anne daha oğlunun faillerini göremeden hayata gözlerini yumdu

Elazığ’da 21 Şubat 1993 günü İHD Elazığ Şube Başkanı Avukat Metin Can ve Doktor Hasan Kaya’dan haber alınamadı. Aileleri telefonla aranarak işkence sesleri dinletildi. Daha sonra Can ve Kaya’nın aileleri aranarak her ikisinin de öldürüldüğü söylendi.

23 Şubat 1993 günü Metin ve Hasan’ın ayakkabıları bir poşet içerisinde avukat Metin Can’ın bürosunun yakınına bırakıldı. Can ve Kaya’nın cansız bedenleri 5 gün sonra Tunceli Dinar Köprüsü altında bulundu.

HUKUK MÜCADELESİ VERDİLER

Can ve Kaya’nın aileri faillerin bulunması için 1993 yılından bugüne hukuk mücadelesini sürdürdü. Ancak diğer faili meçhul cinayetlerde olduğu gibi bu davadan da bir sonuç alınamadı.

Geçen onca zamana rağmen Metin Can’ın annesi Anik Can, oğlunun faillerinin ceza aldığını göremeden önceki gün Kocaeli Darıca’da yaşamını yitirdi. Kocaeli Çayırova Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından Tunceli’nin Mazgirt İlçesine bağı Karabulut Köyü’ne gönderilen anne Can’ın cenazesi, öldürülen oğlu Metin Can’ın doğup büyüdüğü eve götürülüp helallik alındıktan sonra köy mezarlığında toprağa verildi.