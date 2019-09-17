Saçan, Oktar'ı anlattı: İstedikleri kadar inkar etsinler...



Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan dava Silivri'de başladı. Mahkeme, sanıkların kimlik tespitini bitirmeden savunmasının alınması için Adnan Oktar'ı kürsüye davet etti. Avukatlar, kimlik tespiti bitirilmeden ve iddianame okunmadan savunmaya geçilmesine itiraz ettiler.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan davanın ilk duruşmasına Adnan Oktar, Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna da aralarında bulunduğu 261 tutuklu ve 29 tutuksuz sanık katıldı. Mahkeme, sanıkların kimlik tespitini bitirmeden savunmasının alınması için Adnan Oktar'ı kürsüye davet etti. Avukatlar, kimlik tespiti bitirilmeden ve iddianame okunmadan savunmaya geçilmesine itiraz ettiler. Duruşmada iddianame özetleniyor.

USUL TARTIŞMASI YAŞANDI

Mahkeme heyeti bir kısım sanıkların kimlik tespiti yapıldıktan sonra duruşma salonuna girdi. Mahkeme Başkanı, ilk olarak Adnan Oktar ve 12 örgüt yöneticisinin savunmasının alınacağını söyleyerek Adnan Oktar'ı, savunması alınmak üzere kürsüye davet etti. Bunun üzerine söz alan sanık avukatları, sanıkların kimlik tespitinin bitirilmediğini, iddianamenin okunmadığını, sanıklara suçlarının anlatılmadığını savunarak sanıkların savunmalarının alınamayacağını öne sürdüler.

Sanık avukatları ayrıca, suçun ve örgütün merkezinin Anadolu yakası olduğunu savunarak, hem yetkisizlik hem de görevsizlik talebinde bulundular. Bazı sanıkların avukatları da, müvekkillerinin avukat olduklarını, Adalet Bakanlığı'ndan izin alınmadan müvekkilleri hakkında soruşturma yapılarak dava açıldığını hatırlatarak, avukat olan sanık müvekkilleri yönünden yargılamanın durdurulmasını istediler.

Müşteki avukatları da müvekkili olan müştekilerin dinlenilmesi sırasında duruşmada gizlilik ve yayın yasağı kararı alınması talebinde bulundular.

TALEPLER REDDEDİLDİ

Sanık avukatlarının yetkisizlik ve görevsizlik kararı verilmesi yönündeki taleplerinin reddine karar veren mahkeme, diğer talepleri de reddederek iddianameyi özetlemeye başladı. İddianamenin özetlenmesinden sonra iddianamede kendisine yöneltilen suçlamalar hatırlatılan sanık Adnan Oktar, suçlamalara karşı savunmanı yapmak üzere kürsüye davet edildi. Duruşma, Oktar'ın savunması ile devam ediyor.

SAÇAN: İSTEDİKLERİ KADAR İNKAR ETSİNLER

Davada müşteki sıfatıyla yer alan eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan, duruşmadan çıkarak açıklama yaptı. Adnan Oktar'ın duruşmada savunmasını yaptığını belirten Adil Serdar Saçan, “Kendisine yapılan suçlamalara cevap vermeye çalışıyor ama hep 'İngiliz devleti onu aldırmış, onu aldırınca dolar yükselmiş, mübarek bir insanmış. İslam onların omuzlarında yükseliyormuş' gibi abuk sabuk şeyler söylüyor. Somut suçlamalarla ilgili 'Ben niye öyle yapayım ki, niye böyle yapayım ki’ diyor. İngiliz derin devleti yapmış operasyonu. İngilizler demek ki operasyon yapmaya başlamış Türkiye’de" diye konuştu.

Adnan Oktar’ın savunmasına devam edildiğini belirten Saçan, "İstedikleri kadar inkar etsinler. Dosyalar konuşur, yazılı belgeler konuşur” dedi.

PEŞİMİZİ BIRAKMADILAR

Oktar suç örgütüne yönelik davada müşteki olarak yer alan Fırat Develioğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 20 yıl önce örgütten ayrıldığını ancak örgütün hala peşini bırakmadığını söyledi.

Örgüt üyelerinin hala birtakım iftira ve şantajlarla istikballerini karartmaya çalıştığını öne süren Develioğlu, "Daha bugün bile hakkımızda türlü zırvayla, bunların kaçak göçek internet siteleriyle iftiralar, karalama, şantaj, tehdit yapıyorlar. Bir şekilde bu örgüt bitecektir. Bitince de Türkiye rahat edecektir" diye konuştu.

FETÖ ile Adnan Oktar organize suç örgütünün insanların canını yaktığını kaydeden Develioğlu, ailesinin de mağdur olduğunu söyledi.

Örgüt lideriyle çok vakit geçirdiğini belirten Develioğlu, "Onun gerçek yüzünü gördüm. Akli yargılarının normal insan yargısı gibi değil de sapık yargıları olarak çalıştığına birebir de şahit olunca ayrıldım. Suç işlemeye yönelik de ciddi bir meyil gösteriyordu. Ben suç işlemek istemedim. Peşimizi bırakmadı. Ayrıldıktan 17-18 sene sonra bile zarar vermeye çalıştı. Kızımın peşine yakışıklı müritlerini taktı. Bir sürü kendi hileleriyle birtakım şeyler yaptı. Başarıya kavuşmadı ama başarıya kavuşanlardan bazıları burada mağdur olarak yer alıyor" ifadelerini kullandı.

OKTAR İFADE VERİYOR

İngiliz derin devletinin yıllardan beri Türkiye'ye ve İslam alemine karşı oynadığı bir oyun olduğunu savunan Oktar, "Hükümeti yıkmaya çalışıyorlar. Ben de hükümeti ve bu ülkeyi çok sevdiğim, bu oyunu gördüğüm için beni ekarte etmeye çalışıyorlar. Ben tutuklandıktan sonra hükümete baskı arttı. Hükümet sahil ve iç kesimleri kaybetti. Bunlar aralarında psikolojik savaş uzmanlarının da aralarında olduğu 100 kişilik bir ekip tarafından hazırlandı" iddiasında bulundu.

Cinsel istismar iddialarını kabul etmeyen Oktar, yıllar sonra yönlendirmeyle bu çocukların ifade verdiğini, korkutulduklarını, kendisine iftira attırıldığını öne sürerek, söz konusu kişilerin baskı altında ifade verdiklerini savundu. Sanık Oktar, bütün bunların İngiliz derin devletinin oyunu olduğunu iddia ederek, "Tayyip Bey'i devirmek istiyorlar. Bakın ben tutuklandığım gece dolar 5 liraya çıkartıldı." ifadesini kullandı.

Örgüt içindeki hiyerarşik yapıyla ilgili iddiaları da reddeden Oktar, kendilerinin Allah rızası için yaşayan sahabe dönemini özleyen Müslüman bir arkadaş grubu olduğunu söyledi.

''FETÖ'YÜ EN ÇOK ELEŞTİREN BENDİM''

Sanık Adnan Oktar, iddianamedeki FETÖ'ye destek iddiaları ve bir programında FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'i sevdiği ve övdüğü konuşmalarına ilişkin şöyle konuştu:

"Fetullah Gülen zihniyet olarak bana tamamen zıt bir insan. Akli dengesinin yerinde olmadığı belli. Yaptığı çılgınlık ve delilikten adamın akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılıyor. Tehlikeli bir tipti, dengede tutmaya çalıştık. Kendini kainat imamı ilan ediyor. FETÖ'cü polisler sürekli yolda beni çeviriyordu. FETÖ’cüler sürekli bana dava açıyordu. Başımıza bela açmaya kalkan tehlikeli bir yapı. O konuşmayı yaptığım dönem, FETÖ’cüler benden nefret ediyordu. Bunları söyleyince daha çok nefret ettiler. Kitaplarımı sattırmıyorlardı, belasından kurtulmak, biraz da kızdırmak için böyle şeyler dedim. Biz köşede kalmıştık. En çok eleştiren bendim. Bize dava açtılar. Fetullah Gülen beni kabul etmezdi, benim de onu kabul etmem mümkün değil. Övdüğümün 10 misli onu yerdim. 'Allah belasını verecek.' dedim. Bunların okullarına, dershanelerine gitmedik. Gazetelerini almadık. Bankalarına para yatırmadık."

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor. İddianamede, örgüt üyelerinin ev aramalarında 79 tabanca, 23 tüfek ve 17 bin 596 adet fişek ele geçirildiği belirtiliyor.

İddianamede, 11 Temmuz 2018 tarihinde örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, "Dragos" olarak tabir edilen örgüt merkezinde arama işlemlerini gerçekleştiren kolluk personeline yönelik olarak, hâli hazırda tutuklu bulunan örgüt mensubu Mert Sucu tarafından Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlisine 2 adet ateş açıldığı ancak çelik yelekten dolayı herhangi bir ölüm olay yaşanmadığı ifade edildi.

24 AYRI SUÇTAN CEZA İSTENİYOR

İddianamede toplam 226 şüphelinin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.