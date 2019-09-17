Aylin Nazlıaka'ya 'İsmail Kahraman' davasında beraat

Haziran 2018 tarihinde, o dönem Ankara Milletvekili olan Aylin Nazlıaka Meclis Başkanı olan İsmail Kahraman’ın helalleşme mektubuna bir yanıt yazmış ve o mektup nedeniyle hakkında hakaret davası açılmıştı. Mektupta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunda oturan Kahraman’ı, O’nun adını hiç anmamakla eleştirmiş ve şöyle demişti:

“Laikliği anayasadan çıkartalım’ diyerek kurucu ilkelerimize ihanet ettiğiniz için size hakkımı helal etmiyorum. “Kadınlar sahneye çıkmasın” diyecek kadar yobaz olduğunuz için, Meclis’i gerici kuşatmayla teslim almak istediğiniz için hakkımı helal etmiyorum. Cumhuriyetin gölgesi altında yeşeren sanata olan düşmanlığınız nedeniyle de sizi affetmiyorum. Bir kadının soyadının ancak evlilik nedeniyle değişeceği gerçeğine rağmen Sayın Akşener’e ‘Meral Kılıçdaroğlu’ diyerek ona saldırdınız. Ülkemin tüm kadınları adına size hakkımı helal etmiyorum. Sizin Başkanı olduğunuz TBMM’nin önünde bir işçi açım diyerek kendini yakarken, siz Meclis’teki odanızı kral dairesine çevirdiniz, bu nedenle de size hakkımı helal etmiyorum. Meclis’in tarihi dokusunu bozup, her tarafı tadilat alanına çevirdiniz. Size hakkımı helal etmiyorum.”

Bugün 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sonucunda, hakim beraat kararı verdi. Nazlıaka yaptığı açıklamada; “Her zaman, her yerde, her koşulda kurucu liderimize, Cumhuriyetimize ve Cumhuriyetimizin ilkelerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu davalarla bizi susturacaklarını, sindireceklerini düşünenler yanılıyor. Ayrıca Ankara’da “hukukun üstünlüğü var” dedirten olan hakimler var.” dedi.