CHP Eskişehir İl Yönetimine kayyım atandı

CHP’nin eski İl Başkanlarından Sinan Özkar ve beraberindeki heyet, CHP İl Başkanlığına dilekçe vererek ‘parti tüzüğü gereği olağanüstü kongre yapılsın’ talebinde bulundu. Bu talebin karşılık bulmaması nedeniyle yine CHP eski il Başkanı Rabia Akman ve Butay Erdoğan hukuksuz bir biçimde il yönetiminin görev başında olduğunu savunarak mahkemeye gitmişti ve mahkemeden, olağanüstü kongre yapılması için kayyım atanmasını talep etmişti.

Mahkeme son duruşmada, CHP İl Yönetiminin parti tüzüğü ve siyasi partiler yasasına aykırı bir biçimde makamı işgal ettiği gerekçesiyle il yönetimine olağanüstü kongreyi yapması için geçici kurul (Kayyım) atadı.

Geçici kurulun isimleri şu şekilde:

Yahya Çelik

Hikmet Bingöl

Şuayip Çapar