Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi konsolosluk binasının satıldığı ortaya çıktı

Tüm dünyanın gündemine oturan Cemal Kaşıkçı cinayetinin işlendiği Levent’teki Suudi Arabistan Başkonsosluğu binası, Suudiler tarafından satıldı.

SAVCILIK MÜHÜRLEYEBİLİR

Habertürk’ün haberine göre satış fiyatı belli değil. Ancak binanın normal değerinin 3’te biri fiyatına satıldığı belirtildi. Hukukçulara göre satılan bina halen bir cinayet mahalli. Bu nedenle Suudilerin taşınması halinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıntılı delil toplama için söz konusu binayı bir süreliğine mühürleyebilir.

Suudi Konsolosluğun yeni adresinin ise Sarıyer’de bulunan ABD Konsolosluğu’nun yakınında olacağı bildirildi.